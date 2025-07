Moraes pede explicações à Justiça do Paraná após denúncia de Filipe Martins

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes pediu esclarecimentos à Justiça do Paraná após o réu Filipe Martins denunciar supostos problemas durante passagem pela prisão.

O que aconteceu

Em depoimento na quinta (24), Martins afirmou que ficou isolado durante o período em que esteve preso. Além disso, o réu disse que sua cela não tinha iluminação.

Ontem, Moraes solicitou esclarecimentos sobre a situação à Justiça do Paraná. No ofício, o ministro pediu que a Procuradoria-Geral de Justiça do estado e o juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Paraná expliquem as supostas irregularidades e informem sobre procedimentos instaurados para investigá-las num prazo de cinco dias.

Além da Justiça, ministro acionou o Complexo Médico Penal de São José dos Pinhais (PR). Moraes exigiu que a unidade prisional preste informações sobre a situação denunciada pelo réu num prazo de cinco dias.

Martins é acusado de ter apresentado a minuta golpista a Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), o então assessor internacional do ex-presidente também teria participado de uma reunião com a presença de Bolsonaro e dos chefes das Forças Armadas no fim de 2022, nos preparativos de uma tentativa de golpe de Estado após a derrota do ex-presidente na eleição.

Réu negou acusações em depoimento. "Não só não tive contato com essa minuta antes como não tive durante este processo", disse ele na ocasião.

Em editorial, jornal norte-americano defendeu que Martins seja solto. Nesta semana, o The Wall Street Journal publicou que o ex-assessor de Bolsonaro deveria estar em liberdade após ser preso por um erro de registro alfandegário dos EUA. "Martins deveria estar em liberdade enquanto prepara sua defesa", disse.