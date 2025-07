Ministro: Mudança na CNH visa baratear processo e incentivar formalização

O governo quer reduzir burocracias para a emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), entre elas acabar com a obrigatoriedade da autoescola no procedimento. A mudança que visa baratear o processo e incentivar a formalização das pessoas, declarou Renan Filho, ministro dos Transportes, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

O que motivou foi o custo da Carteira Nacional de Habilitação no Brasil, que gira em torno de R$ 3 a R$ 4 mil, dependendo do Estado. Isso é um custo impeditivo. Muita gente não consegue tirar uma carteira porque não tem recurso. Não é por outro problema, é porque não tem dinheiro.

E esse custo impeditivo afugenta milhões de brasileiros que passam a dirigir sem carteira. Esse é o pior tipo de condutor.

É aquele que é obrigado pela falta de recurso a dirigir sem carteira, porque ele não fez os cursos necessários, muitas vezes nem é apresentada a legislação de trânsito, mas ele já está dirigindo porque ele não tem o dinheiro para tirar a sua Carteira Nacional de Habilitação.

Renan Filho, ministro dos Transportes

O alto custo para conseguir a CNH poderia ser reduzido em mais de 80% com a retirada da obrigatoriedade do condutor fazer aulas de direção e de conduta no trânsito em autoescolas e CFCs (Centros de Formação de Condutores), entre outras burocracias.

O estudo para implementação da mudança já foi concluído pelo Ministério dos Transportes e agora será avaliado pelo presidente Lula. As provas teórica e prática para a aprovação do condutor continuam, mas o candidato poderá estudar pela internet, com um familiar ou em oficinas populares.

Renan Filho apontou também que, ao baratear e desburocratizar o processo, o país pretende formalizar e incluir as pessoas, além de garantir mais segurança no trânsito.

Então, ao baratear, desburocratizar, seguir a experiência internacional de muitos países, o país visa formalizar as pessoas, incluir as pessoas, qualificar o condutor para garantir também mais segurança.

Então, esses foram os dois motivadores. Mais segurança e baratear para as pessoas que não conseguem tirar a carteira.

Renan Filho, ministro dos Transportes

Veja a íntegra do programa: