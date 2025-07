Militares chineses afirmam que estão patrulhando em torno de área disputada no Mar do Sul da China

PEQUIM (Reuters) - O Comando do Teatro do Sul do Exército da China informou que organizou forças navais e aéreas para realizar patrulhas de prontidão de combate ao redor do disputado Scarborough Shoal, no Mar do Sul da China, nesta terça-feira.

O Comando do Teatro do Sul intensificou as patrulhas e a vigilância na área desde o início de julho para "salvaguardar resolutamente a soberania e a segurança nacionais e manter a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China", afirmou em um comunicado.

A região é um ponto-chave de discórdia entre as Filipinas e a China, que reivindica quase todo o Mar do Sul da China. A embaixada das Filipinas em Pequim não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem Redação Pequim)