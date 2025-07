Menino de 3 anos morre após ser esquecido por 5 horas em carro nos EUA

Um menino de 3 anos morreu no Alabama, nos EUA, após ter sido esquecido dentro de um carro em um dia de forte calor por cerca de cinco horas.

O que aconteceu

Ke'Torrius Starkes Jr. morava em lar adotivo. Quando ocorreu o incidente, ele estava sob os cuidados de uma colaboradora do serviço de proteção à criança e acolhimento familiar do departamento de Recursos Humanos do estado.

Prestadora de serviços acompanhou a criança em visita supervisionada do pai, na sede do órgão. Depois, por volta das 11h30 de 22 de julho, ela deveria levá-lo à creche, informou Brittney DeBruce, uma tia do menino, ao New York Times.

Criança foi esquecida no carro de 12h30 a 17h30. Na maior parte do tempo, o veículo estava estacionado em frente à casa da funcionária, no subúrbio da cidade de Birmingham.

Mulher só se deu conta do ocorrido quando a creche ligou para ela. KJ, como o menino era chamado, já foi encontrado morto pelos bombeiros.

Naquela tarde, a temperatura era de 38 °C

Sensação térmica chegou a 40°C às 13h, conforme o Serviço Nacional de Meteorologia. O legista responsável apontou "exposição ao calor" como a provável causa da morte, mas ainda aguarda o resultado dos exames para a confirmação.

Mulher foi demitida. A funcionária da empresa terceirizada Covenant Services, que não teve a identidade revelada, foi interrogada pela polícia de Birmingham.

Caso será encaminhado para o Ministério Público, assim que investigação for concluída. A empresa foi procurada pela imprensa local, mas preferiu não comentar.

Em média, 37 crianças morrem todos os anos nos EUA por insolação veicular. Segundo o Conselho Nacional de Segurança, KJ foi a 16ª criança morta nessas circunstâncias em 2025.