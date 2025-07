Mais tarifas sobre o Brasil significam desaceleração mais acentuada da atividade, diz FMI

(Reuters) - Tarifas adicionais dos Estados Unidos sobre o Brasil levarão a uma desaceleração mais acentuada da atividade do que o projetado atualmente para o país, segundo uma avaliação preliminar do Fundo Monetário Internacional.

Algumas tarifas - por exemplo, as que incidem sobre produtos de aço e alumínio - já estão afetando a economia brasileira e foram levadas em conta na última previsão do Fundo, disse Petya Koeva-Brooks, vice-diretora do Departamento de Pesquisa do FMI.

"Agora, quando se trata da questão mais ampla do impacto de outras tarifas que foram apresentadas, nossa avaliação preliminar é que isso levaria a uma desaceleração mais acentuada na atividade do que a que estamos projetando atualmente", disse Koeva-Brooks.

O FMI prevê que a economia brasileira crescerá 2,3% em 2025, ante uma expansão de 3,4% no ano passado, desacelerando a 2,1% em 2026

Os produtos que estariam sujeitos a essas tarifas adicionais representariam cerca de 1,1 a 1,4 ponto percentual do PIB, acrescentou ela, falando durante uma coletiva de imprensa sobre a atualização do Relatório Perspectiva Econômica Global do FMI, publicada nesta terça-feira.

(Reportagem de Andrea Shalal e Karin Strohecker)