Maierovitch: Zambelli será extraditada e vai cumprir pena em regime fechado

A deputada federal Carla Zambelli será extraditada ao Brasil e vai cumprir pena em regime fechado após ser presa em Roma, na Itália, afirmou o colunista Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

Carla vai ser extraditada conforme pacífica tranquila jurisprudência existente na Itália, que é a seguinte: quando o extraditando tem dupla cidadania, e é o caso dela, ela tem a cidadania italiana, se verifica qual é a cidadania prevalente.

E no caso dela, como já aconteceu no antigo caso do Pizzolato, aquele envolvido com o mensalão que foi extraditado e tinha dupla cidadania. Pois bem, a jurisprudência diz, e é tranquila, como eu ressaltei, que a cidadania prevalente é que comanda.

Ora, a Zambelli não mora na Itália, não trabalha na Itália, nunca estudou na Itália, nunca teve residência na Itália. Ora, a cidadania prevalente é evidente a brasileira, portanto ela será extraditada, não vai ter choro e nem vela.

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O STF decretou no dia 5 de junho a prisão da deputada, e desde então, ela estava foragida da Justiça brasileira e na lista de procurados da Interpol, até ser detida na Itália, onde estava em um apartamento em Roma junto com seu pai.

Maierovitch apontou que Carla Zambelli não terá o apoio do governo italiano, também de direita, já que a deputada brasileira nem é conhecida na Itália.

Pode-se dizer, ah, mas ela é de direita e o governo italiano também é de direita. Mas a Primeira-Ministra, Giorgia Meloni, se colocou há três meses numa confusão muito grande. Ela acabou soltando e entregando um avião do próprio Estado, um réu do Tribunal Penal Internacional com mandado de prisão, ordem de prisão e acusações de crime contra a humanidade.

Ele era o responsável por todas as saídas dessas barcas com imigrantes e mortes pelo Mediterrâneo. Situação gravíssima, onde ela foi muito criticada. Evidente que ela alegou que não sabia que houve um desencontro administrativo.

Ela não vai sair em defesa da Zambelli de jeito nenhum. Até porque a Zambelli é uma pessoa que não é nem conhecida na Itália. Não tem nenhuma relevância política na Itália ou relevância política internacional.

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 16h, e aos domingos, às 16h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: