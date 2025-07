Ela levou 5 anos para copiar a Bíblia à mão, e fez isso duas vezes

Em Castro, uma tranquila cidade do interior do Paraná, um projeto pessoal de fé e dedicação acabou se transformando em uma onda de inspiração que emocionou uma comunidade inteira. Aos 65 anos, a aposentada Eliana Selmer dedicou quase uma década de sua vida a um feito singular: transcrever toda a Bíblia à mão. Duas vezes.

Eliana é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em sua cidade e segue uma prática comum entre os adventistas: o devocional, um momento diário de fé que tem como objetivo fortalecer a conexão com Deus por meio da leitura da Bíblia, orações e meditações.

Sua história tem como ponto de partida o ano de 2006, quando ela decidiu iniciar um exercício pessoal de memorização das Escrituras.

Comecei bem despretensiosamente. Na época, eu ainda trabalhava como enfermeira e estava divorciada. Minha filha Leentje tinha acabado de casar, e meu filho Eudes estava fora, estudando. Queria uma forma de me aproximar ainda mais de Deus.

Eliana Selmer

Inspirada por histórias sobre os massoretas — escribas judeus que copiavam os Livros Sagrados com extremo cuidado e reverência — Eliana decidiu que caligrafar a Bíblia à mão seria uma maneira profunda de viver seu devocional diário. Todos os dias, por cerca de uma hora, antes mesmo de sair da cama, ela escrevia.

Cinco anos depois, em 2011, concluiu a cópia das Escrituras, que foi dividida em quatro livros encadernados. Mas a jornada não parou por aí.

Em 2020, durante um encontro com jovens da igreja na cidade vizinha de Ponta Grossa, seu filho a convidou para compartilhar seu testemunho. A comoção dos jovens diante do feito foi tão forte que Eliana decidiu presentear o filho com a Bíblia que havia produzido.

"Foi uma emoção muito grande, mas logo percebi que teria que escrever outra para minha filha também", relembra.

Eudes Júnior Stockler, filho de Eliana, com as cópias da Bíblia feita pela mãe Imagem: Arquivo pessoal

Assim nasceu a segunda Bíblia manuscrita por Eliana, finalizada em julho de 2024, após o uso de 37 canetas e quatro anos de trabalho.

Detalhista, a aposentada fez questão de usar diferentes cores para realçar trechos especiais nos dois exemplares: preto para a narrativa, dourado para palavra Deus, vermelho (na primeira Bíblia) e verde (na segunda) para as palavras Jesus.

Eliana relata que a experiência fez mudar o seu relacionamento com Deus, e que enquanto escrevia teve a sensação de estar mais perto Dele. Em muitos momentos, conta, teve a impressão de estar vivendo na época das Escrituras e revivendo suas histórias.

Leentje Kerol Selmer da Silva e a mãe, Eliana, com as cópias da Bíblia Imagem: Arquivo pessoal

Inspiração da comunidade

A dedicação pessoal logo ultrapassou os limites da família. Em 2024, o novo pastor da igreja de Eliana, sensibilizado por sua história, propôs um projeto coletivo: que toda a congregação se unisse para transcrever a Bíblia à mão.

A ideia foi lançada durante a "Festa das Primícias", em 25 de maio. Cerca de 145 pessoas participaram da iniciativa, que foi liderada por Eliana passo a passo.

Cada membro recebeu trechos específicos, com papel padronizado e instruções detalhadas. A Bíblia manuscrita coletivamente foi finalizada com mais de 2 mil páginas, divididas em cinco volumes. No Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), em 28 de novembro, o livro já estava montado.

"Quando eu recebia as páginas, fazia uma correção básica, para garantir que nada fosse omitido. Às vezes, alguém precisava reescrever o texto, mas todos faziam com carinho," diz.

Grupo da igreja que reescreveu a Bíblia coletivamente Imagem: Gustavo Cidral

Hoje, as páginas em branco entre os trechos, deixadas pelas divisões, estão sendo preenchidas com ilustrações feitas por membros da igreja, tornando o projeto ainda mais especial.

O feito de Eliana também tem inspirado pessoas em diversas partes do Brasil. Em encontros religiosos, ela é frequentemente abordada por pessoas que começaram a reproduzir seus próprios livros da Bíblia após ouvirem sua história. "É muito bonito ver como um gesto simples pode gerar frutos assim", reflete.

Falando em frutos, a aposentada - que tem quatro netos - revela que tem sido cobrada por mais cópias. "Estou pensando e meditando bastante, mas ainda não sei bem o que fazer para eles. Quem sabe eu escrevo os evangelhos para cada um?"