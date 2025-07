Lula veta 'jabuti' que reduziria pena mínima para lavagem de dinheiro

O presidente Lula vetou hoje o trecho de um projeto de lei que reduziria a pena mínima e aumentaria a máxima para crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

O que aconteceu

Texto aprovado pelo Congresso diminuiria pena mínima para 2 anos de prisão e elevaria a máxima para 12 anos. Atualmente, a legislação sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores prevê penas que vão de 3 a 10 anos de reclusão.

Trecho vetado é um "jabuti", ou seja, não tem relação com o tema central do projeto de lei. O item foi incluído pela Câmara dos Deputados em uma proposta que aumenta as penas para quem furta cabos de energia de telefonia. O veto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje.

Veto foi orientado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao justificar não ter sancionado o trecho, Lula afirmou, em mensagem enviada ao Congresso Nacional, que o item "contraria o interesse público"

Tal medida significaria enfraquecimento do arcabouço legal brasileiro no combate a essas atividades ilícitas.

Justificativa de Lula, em mensagem enviada ao Congresso Nacional

Pena para furto de cabos de energia vai aumentar

Lula sancionou o aumento de penas para furto e roubo de fios, cabos e equipamentos para transmissão ou fornecimento de energia elétrica ou de telefonia. A proposta altera o Código Penal para tornar o crime furto qualificado, o que submete o criminoso a condenações maiores. Também passa a ser furto qualificado a subtração de cabos de transferência de dados e equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários.

Furto de cabos, fios e equipamentos

Como era

Furto simples, com penas de 1 a 4 anos de prisão.

Como fica

Furto qualificado, com penas de 2 a 8 anos de reclusão.

Roubo

Como era Penas de 4 a 10 anos de prisão e multa. Como fica Penas de 6 a 12 anos de reclusão, se o crime for cometido contra "quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de estado ou de município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais."

Receptação

Como era

Penas 1 a 4 anos e multa.

Como fica

Penas de 3 a 8 anos e multa

As penas podem dobrar em casos de calamidade pública ou se o roubo, furto ou receptação ocorrer com dano ou destruição de equipamentos utilizados na prestação de serviços de telecomunicações.