L'Oréal registra aumento de 2,4% nas vendas do segundo trimestre

Por Dominique Patton

PARIS (Reuters) - A L'Oréal reportou um aumento de 2,4% nas vendas do segundo trimestre nesta terça-feira, resultado abaixo das previsões, com o crescimento na Europa desacelerando mais do que o esperado e a demanda em outlets de viagem na Ásia ainda fraca.

O grupo francês de cosméticos, cujas marcas incluem Maybelline, de maquiagens, e CeraVe, de cuidados com a pele, informou que as vendas de abril a junho somaram 10,74 bilhões de euros, um crescimento de 2,4% ano a ano, mas abaixo dos 2,9% estimados em consenso da Visible Alpha citado pelo Jefferies.

O crescimento do mercado global de cosméticos tem desacelerado significativamente nos últimos trimestres ante os picos observados no período pós-pandemia, quando a inflação contribuiu para o aumento dos valores das vendas.

O setor, e em particular o perfume, que é predominantemente produzido na Europa, também enfrenta custos mais altos devido às tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente-executivo da L'Oréal, Nicolas Hieronimus, afirmou que pretende continuar pressionando por uma isenção das tarifas norte-americanas sobre cosméticos europeus, mesmo após Bruxelas ter fechado um acordo no domingo que impõe uma tarifa de 15% sobre as importações de cosméticos da UE pelos EUA.

"Não acho que seja um bom acordo", disse o executivo em entrevista à Reuters.

"Vamos escrever para todos os líderes e negociadores europeus para ver se há alguma brecha da qual possamos nos beneficiar, porque, no final, isso vai sair caro", acrescentou.

A L'Oréal, que importa cerca de 30% de suas vendas nos EUA, poderia aumentar os preços e transferir mais produção para o país, onde já possui quatro fábricas, mas está aguardando a conclusão das negociações entre Trump e outros países antes de tomar decisões, afirmou.

Analistas do Jefferies esperam que as vendas de perfumes nos EUA desacelerem no segundo semestre, depois que as empresas aumentarem os preços, embora Hieronimus tenha dito que as vendas de fragrâncias da L'Oréal estão atualmente crescendo a dois dígitos, em comparação com os 7% do mercado em geral.

Existe "algum poder de precificação nas fragrâncias, mas também temos que considerar a elasticidade da demanda", acrescentou.