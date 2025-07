Kremlin diz que "tomou nota" da declaração de Trump sobre prazo mais curto para cessar-fogo na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que "tomou nota" de uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que estava encurtando o prazo para Moscou assinar um cessar-fogo na Ucrânia ou enfrentar sanções.

Trump estabeleceu um novo prazo na segunda-feira, de 10 ou 12 dias, para que a Rússia faça progressos no sentido de acabar com a guerra na Ucrânia ou enfrente consequências, ressaltando a frustração com o presidente Vladimir Putin sobre o conflito de 3 anos e meio.

Questionado nesta terça-feira sobre a declaração de Trump, durante uma teleconferência com repórteres, o Kremlin manteve seus comentários curtos.

"Tomamos nota da declaração do presidente Trump ontem. A operação militar especial continua", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, empregando o termo que Moscou usa para seu esforço de guerra na Ucrânia.

"Continuamos comprometidos com um processo de paz para resolver o conflito em torno da Ucrânia e para garantir nossos interesses no curso desse acordo."

Trump ameaçou, em 14 de julho, impor novas sanções à Rússia e aos compradores de suas exportações dentro de 50 dias, um prazo que expiraria no início de setembro.

Mas na segunda-feira, durante uma visita ao Reino Unido, ele encurtou esse prazo e disse: "Não há razão para esperar... Nós simplesmente não vemos nenhum progresso sendo feito".

Trump, que realizou meia dúzia de ligações com o líder do Kremlin desde que retornou à Casa Branca em janeiro, também disse que "não estava mais tão interessado em conversar".

Peskov se recusou a falar sobre esse comentário.

(Reportagem de Dmitry Antonov)