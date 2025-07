Josias: Congresso se compromete ao silenciar diante de traição de Eduardo

O Congresso Nacional coloca sua reputação em jogo ao não se manifestar sobre as atitudes de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), cujas ações têm conturbado as negociações sobre o tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil, analisou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Ontem, o deputado federal licenciado disse que a delegação de senadores que foi aos EUA "não terá sucesso" na tentativa de chegar a um acordo sobre a alíquota extra e que ele atrapalhará o processo.

Impressiona muito ter um deputado que deveria representar São Paulo, um dos estados com potencial de amargar os maiores prejuízos caso essa sanção de 50% do Trump vigore, e está fazendo o papel de um antiembaixador nos EUA. De fato, isso é muito vergonhoso.

Se levarmos em conta que ele está sabotando uma comissão de senadores que incluem dois ex-ministros do pai dele [Tereza Cristina e Marcos Pontes], o absurdo ganha contornos de inexplicável. Na sexta, Eduardo havia escalado em sua insanidade ao insinuar que Hugo Motta e Davi Alcolumbre, presidentes da Câmara e do Senado, estariam na alça de mira da Casa Branca.

É preciso que o Congresso reaja a este personagem, sob pena de se desmoralizar junto com ele. O silêncio e a inação do Congresso diante da movimentação de Eduardo Bolsonaro comprometem a instituição, mais até do que o deputado. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias criticou a postura de Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, governadores de São Paulo, Paraná e Goiás, que voltaram a culpar Lula pelas taxas extras de Trump.

Eles falaram da ameaça de tarifa de Trump contra as exportações brasileiras, culparam o governo Lula e se abstiveram de comentar essa movimentação do Eduardo Bolsonaro e a chantagem embutida na carta enviada por Trump ao Brasil. Os governadores fingem que nada disso existe nas suas observações.

Eles se transformam em presidenciáveis sem nexo. Não se pode tratar de uma coisa sem considerar a outra. A senadora Tereza Cristina exerce a oposição que se espera. Ela alfineta o Lula, mas não mistura as coisas. Ela se abstém de vincular a tarifa à anistia, não mistura alhos com bugalhos e não se comporta como alguém irracional.

Em algum momento, os governadores precisam encontrar uma trilha para trafegar nessa nova conjuntura imposta pela movimentação de Eduardo Bolsonaro, com essa sua traição, a exigência do clã Bolsonaro por anistia ampla, geral e irrestrita e de certa forma celebrando o tarifaço do Trump.

Fico me perguntando se a oposição não faria melhor se passasse a considerar outras alternativas. Talvez a direita devesse considerar a hipótese de submeter os seus candidatos a um teste psicotécnico. Com esse comportamento, atuará como cabos eleitorais do Lula, que se move para a frente sem sair do lugar graças a essa movimentação tresloucada da direita nacional. Josias de Souza, colunista do UOL

