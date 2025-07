Índices acionários da China sobem enquanto mercados aguardam detalhes sobre negociações com os EUA

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China subiram nesta terça-feira, com a continuação de uma nova rodada de negociações comerciais entre Pequim e os Estados Unidos, enquanto o índice de referência de Hong Kong caiu, com alguns investidores realizando lucros perto do fim do mês.

O índice CSI300 e o índice SSEC, em Xangai, reverteram as perdas da sessão, fechando em altas de 0,39% e 0,33%, respectivamente. O índice Hang Seng caiu 0,15%.

O sentimento do mercado esfriou ligeiramente, conforme os investidores aguardavam detalhes das negociações comerciais entre os EUA e a China, que começaram na segunda-feira em Estocolmo.

A China enfrenta um prazo de 12 de agosto para chegar a um acordo tarifário duradouro; espera-se que tanto a China quanto os EUA pressionem por uma extensão da trégua comercial.

"Uma extensão da trégua acalmaria os mercados... um tom de confronto ou resultados vagos poderiam reacender os temores de novas tarifas no futuro, resultando em um sentimento de fuga de risco", disse Charu Chanana, estrategista-chefe de investimentos do Saxo, em nota nesta terça-feira.

As ações de Hong Kong tinham dificuldades para encontrar uma direção única nas últimas sessões, depois que o Hang Seng atingiu seu nível mais alto desde novembro de 2021 na semana passada.

"Provavelmente, as pessoas estão tirando algum dinheiro da mesa antes dos futuros do Hang Seng que vencem amanhã (para registrar ganhos)", disse Steven Leung, diretor executivo da corretora UOB Kay Hian.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,79%, a 40.674,55 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,15%, a 25.524 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,33%, a 3.609 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,39%, a 4.152 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,66%, a 3.230 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,90%, a 23.201 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,28%, a 4.229 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,08%, a 8.704 pontos.