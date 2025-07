Índice de Confiança da Indústria recua 2 pontos em julho, para 94,8 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 2 pontos na passagem de junho para julho, a 94,8 pontos, a maior queda do ano, informou nesta terça-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na média móvel trimestral, o índice recuou 1,1 ponto, atingindo 96,8 pontos.

"Nota-se a preocupação do setor em todas as categorias de uso na pesquisa e piora espalhada entre os setores. O resultado da sondagem deixa em evidência a complexidade da macroeconomia para o setor industrial, reforçando a expectativa de desaceleração da economia no segundo semestre", considera Stéfano Pacini, economista do Ibre/FGV.

Pacini ainda avalia que a combinação entre a política monetária contracionista e o aumento da incerteza, intensificada pelas novas taxações sobre produtos brasileiros, traz um cenário desafiador para o setor.

Conforme divulgou a FGV, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 0,3 ponto, a 97,3 pontos. O Índice de Expectativas (IE) cedeu 4 pontos em julho, atingindo agora 92,5 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (Nuci), por sua vez, cedeu 1,4 ponto porcentual nesta leitura, para 82,5%, menor nível desde março de 2025 (81,5%).