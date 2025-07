Índia se prepara para tarifas mais altas dos EUA e busca acordo comercial mais amplo, dizem fontes

Por Manoj Kumar

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia está se preparando para enfrentar tarifas mais altas dos Estados Unidos -- provavelmente entre 20% e 25% -- sobre algumas de suas exportações como medida temporária, uma vez que está adiando novas concessões comerciais antes do prazo de 1º de agosto de Washington, disseram duas fontes do governo indiano.

Em vez disso, Nova Délhi planeja retomar negociações comerciais mais amplas quando uma delegação dos EUA visitar o país em meados de agosto, com o objetivo de finalizar um acordo bilateral abrangente até setembro ou outubro, disse uma das autoridades indianas à Reuters.

"As negociações estão progredindo bem, e uma delegação é esperada em Délhi em meados de agosto", disse uma das autoridades do governo indiano, acrescentando que o presidente dos EUA, Donald Trump, pode emitir uma carta tarifária impondo taxas de 20% ou 25% em um "pior cenário".

"No entanto, presumimos que seria uma medida temporária, considerando as cinco rodadas de negociações comerciais que ocorreram. Um acordo será fechado em breve", disse a autoridade.

Trump disse na segunda-feira que a maioria dos parceiros que não negociarem acordos comerciais separados enfrentarão em breve tarifas de 15% a 20% sobre suas exportações para os Estados Unidos, bem acima da ampla tarifa de 10% que ele impôs em abril. Seu governo notificará em breve cerca de 200 países sobre sua nova taxa de "tarifa mundial".

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse à CNBC na segunda-feira que as conversas com a Índia exigiam mais negociações, pois Trump estava mais interessado em bons acordos do que em acordos rápidos.

A Índia demonstrou "grande interesse em abrir partes de seu mercado", embora sua política comercial tenha se concentrado por muito tempo na proteção de interesses domésticos, disse Greer.

Piyush Goyal, ministro do Comércio da Índia, disse à Reuters na semana passada que a Índia está fazendo um progresso "fantástico" nas negociações comerciais com os EUA.

Autoridades indianas disseram que Nova Délhi ofereceu cortes tarifários em uma ampla gama de produtos e está trabalhando para reduzir as barreiras não tarifárias.

No entanto, a agricultura e os laticínios continuam sendo áreas "proibidas", pois a Índia não está disposta a permitir a importação de soja ou milho geneticamente modificados ou a abrir seu setor de laticínios.

O comércio bilateral total de mercadorias atingiu cerca de US$129 bilhões em 2024, com a Índia registrando um superávit comercial de quase US$46 bilhões.

A Índia está se retraindo em novas ofertas enquanto calibra sua estratégia em meio a ameaças tarifárias mais amplas dos EUA que têm como alvo as nações do Brics, incluindo a Índia, em questões como a desdolarização e a compra de petróleo russo, disse outra autoridade.

"Continuamos esperançosos de garantir um acordo que dê aos exportadores indianos acesso preferencial em comparação com nossos pares", disse a autoridade.

As autoridades falaram sob condição de anonimato, pois não estavam autorizadas a falar com a mídia.

O Ministério do Comércio da Índia e o Escritório do Representante Comercial dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários enviados por e-mail.

"Precisamos de mais negociações com nossos amigos indianos para ver o quão ambiciosos eles querem ser", disse Greer.

Analistas afirmaram que, sem um acordo, as exportações indianas poderiam enfrentar tarifas médias dos EUA de cerca de 26%, mais altas do que as enfrentadas pelo Vietnã, Indonésia, Japão ou União Europeia.