Índia faz compra recorde de óleo de soja da China em movimento raro, dizem fontes

Por Rajendra Jadhav

MUMBAI (Reuters) - Em um movimento raro, importadores indianos compraram um recorde de 150.000 toneladas métricas de óleo de soja da China, já que um excesso de oferta levou os processadores chineses a vender com desconto em relação aos fornecedores tradicionais da Índia na América do Sul, disseram quatro fontes comerciais.

As exportações para a Índia ajudarão as processadoras chinesas a reduzir os estoques, que dispararam após as importações de soja do país atingirem um pico recorde em maio, impulsionando o processamento e os estoques enquanto a demanda desacelerou. A China é a maior importadora mundial de soja.

Importadores indianos compraram o óleo de soja para embarque entre setembro e dezembro, com os vendedores oferecendo um desconto de US$15 a US$20 a tonelada em comparação com os suprimentos sul-americanos, disseram as fontes que não quiseram ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar com a imprensa.

"Os esmagadores de soja chineses estão enfrentando dificuldades com o excesso de farelo e óleo de soja. Para reduzir os estoques, eles estão enviando óleo para a Índia", disse à Reuters o negociante de uma empresa de comércio internacional em Nova Déli.

A Índia, que importa principalmente óleo de soja da Argentina e do Brasil, começou a comprar da China devido à vantagem de preço, disse o negociante. A China é tradicionalmente uma importadora líquida de óleo de soja e óleo de palma.

Os esmagadores chineses ofereceram óleo de soja bruto por cerca de US$1.140 por tonelada, incluindo custo, seguro e frete (CIF, na sigla em inglês), para embarques no trimestre de dezembro, em comparação com US$1.160 da América do Sul, disse outro negociante.

Os menores custos de frete também deram vantagem à China, já que as remessas da América do Sul levam mais de seis semanas para chegar à Índia, enquanto as da China chegam em duas a três semanas, disse um revendedor de Mumbai.

Quase dois terços da demanda da Índia por óleo vegetal é atendida por meio de importações -- por empresas privadas -- de óleo de palma, principalmente da Indonésia e da Malásia, bem como óleo de girassol e óleo de soja da Rússia e da Ucrânia, além da Argentina e do Brasil.

Na Índia e em outros lugares, o óleo de soja está sendo negociado com um prêmio em relação ao óleo de palma mas, na China, o óleo de soja está sendo negociado com desconto devido ao excesso de oferta, disse um negociante de Kuala Lumpur.

A demanda anual de óleo de cozinha da Índia é enorme, e o país poderia comprar ainda mais da China se o produto fosse oferecido a preços competitivos, disse Sandeep Bajoria, presidente-executivo do Sunvin Group, uma corretora de óleo vegetal sediada em Mumbai.

(Reportagem de Rajendra Jadhav; reportagem adicional de Ella Cao em Pequim)