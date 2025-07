Ibovespa fecha em alta com Embraer em destaque e tarifas dos EUA no radar

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, com Embraer entre os principais suportes, em meio a notícias de que o governo pediu aos Estados Unidos a exclusão da fabricante de aeronaves da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, que deve entrar em vigor na sexta-feira.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,53%, a 132.825,64 pontos, com Petrobras também respondendo por apoio relevante, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, marcou 133.345,71 pontos. Na mínima, registrou 132.129,79 pontos.

O volume financeiro no pregão somava apenas R$14,2 bilhões antes dos ajustes finais, de médias diárias de R$20,58 bilhões no mês e R$24,26 bilhões no ano.