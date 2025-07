Homem é preso por agredir namorada com mais de 60 socos no rosto dentro de elevador em Natal

Um homem foi preso após espancar a namorada com mais de 60 socos no rosto em Natal, no Rio Grande do Norte. O crime foi registrado no sábado, 26, dentro de um elevador de um condomínio em Ponta Negra, zona sul da cidade. O agressor foi identificado como Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, estudante e ex-jogador de basquete. A defesa não foi localizada.

A agressão foi flagrada por meio das câmeras de segurança dentro do elevador. Segundo relatos, o porteiro do condomínio viu as imagens e acionou a Policia Militar. Quando o elevador parou no térreo, moradores contiveram o homem até a chegada da PM.

Conforme o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o homem passou por audiência de custódia ainda no fim de semana e foi decretada a prisão preventiva dele. O caso está em segredo de justiça para resguardar a vítima.

Em depoimento a Policia Civil, Cabral disse que foi até a casa da vítima para buscar seus pertences, alegando que descobriu uma suposta traição. Ao chegar ao local, a mulher teria se recusado a abrir a porta da casa, o que teria irritado o agressor. Já a vítima diz que houve uma crise de ciúmes.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, principal unidade pública do Rio Grande do Norte, onde aguarda por cirurgia. Ela vai precisar do procedimento de reconstrução do seu rosto, pois teve o maxilar fraturado.