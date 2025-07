Hamas informa saída de sua delegação do Catar para a Turquia após negociações fracassadas

A equipe de negociação do Hamas deixou Doha, capital do Catar, nesta terça-feira (29), para viajar à Turquia a fim de abordar o impasse nas negociações para um cessar-fogo com Israel em Gaza.

"Uma delegação de alto escalão do Hamas, liderada por Mohamed Darwish, presidente do Conselho Diretor do movimento, e que inclui a equipe de negociação e seu líder, Jalil al-Hayya, está deixando Doha para Istambul", disse a fonte à AFP.

A equipe de negociação realizará várias reuniões com altos funcionários turcos "sobre os últimos desenvolvimentos nas negociações de cessar-fogo, que foram paralisadas na semana passada", acrescentou a fonte.

O Hamas e Israel realizaram uma rodada de negociações indiretas no Catar, que começou em 6 de julho e durou quase duas semanas, com o objetivo de avançar em direção a um cessar-fogo e à libertação dos reféns mantidos em Gaza após quase dois anos de guerra.

Na última quinta-feira, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, declarou as negociações um fracasso e disse que os EUA haviam retirado sua equipe, acusando o Hamas de não agir "de boa-fé".

O presidente americano, Donald Trump, declarou no dia seguinte que o Hamas não quer chegar a um acordo e que "quer morrer".

Basem Naim, membro sênior do comitê político do Hamas, disse à AFP na sexta-feira que as declarações do enviado americano "contradizem completamente o contexto em que ocorreu a última rodada de negociações".

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, rejeitou nesta terça-feira o que chamou de "campanha distorcida" de pressão internacional por um cessar-fogo na guerra em Gaza.

