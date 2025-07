Haddad diz que Alckmin teve conversa longa com Lutnick e que Brasil prosperará em negociação com EUA

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, teve uma terceira e longa conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e afirmou que o Brasil prosperará nas negociações comerciais com os EUA.

Haddad disse a jornalistas em Brasília que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está fixado em uma data para concluir as conversas com Washington, dias antes da entrada em vigor de uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os EUA, afirmando que a preocupação com um prazo poderia inibir as negociações.

(Por Fernando Cardoso)