Grãos: Anec diminui projeção para exportação de soja e farelo em julho

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) atualizou nesta semana as estimativas de exportação de grãos para julho, com leve redução nas projeções de soja em grão e farelo de soja e aumento na de milho. Com base no line-up da semana, os embarques consolidados devem superar os de julho de 2024 para todos os principais produtos.A estimativa de exportação de soja foi revisada de 12,11 milhões para 12,06 milhões de toneladas, alta de 25,7% ante os 9,60 milhões de toneladas embarcadas em julho de 2024. O volume é inferior aos 13,48 milhões de toneladas de junho, mas reflete desempenho sólido na reta final do mês. No acumulado de janeiro a julho, o Brasil já exportou 79,80 milhões de toneladas de soja, ante 97,29 milhões em todo o ano passado.No farelo de soja, a previsão caiu de 2,39 milhões para 2,13 milhões de toneladas, ainda assim 5,8% acima dos 2,01 milhões de julho de 2024. De janeiro a julho, os embarques somam 13,34 milhões de toneladas, frente aos 22,84 milhões de todo o ano passado.Para o milho, a Anec elevou a projeção de julho de 4,14 milhões para 4,18 milhões de toneladas, avanço robusto ante as 569 mil toneladas embarcadas em junho, embora ainda 11% abaixo dos 4,71 milhões de julho de 2024. No acumulado do ano, os embarques alcançam 9,84 milhões de toneladas, ante 37,83 milhões no total de 2024.Na semana de 20 a 26 de julho, os embarques de soja somaram 2,29 milhões de toneladas. Os principais portos para o escoamento da oleaginosa foram Paranaguá (461 mil t), Santos (410 mil t), São Luís/Itaqui (407 mil t) e São Francisco do Sul (136 mil t). Para farelo de soja, os volumes mais altos saíram por Aratu/Cotegipe (204 mil t), Santos (269 mil t) e Barcarena (192 mil t). O milho teve 1,20 milhão de toneladas embarcadas, liderado por Santarém (259 mil t), Barcarena (118 mil t) e São Francisco do Sul (134 mil t).Para a semana de 27 de julho a 2 de agosto, a programação prevê embarques de 2,55 milhões de toneladas de soja, 386 mil toneladas de farelo e 1,77 milhão de toneladas de milho.O total combinado de exportações de soja, farelo, milho e trigo em julho deve atingir 18,36 milhões de toneladas, segundo o line-up consolidado. O volume representa alta de 12,5% sobre os 16,32 milhões de toneladas embarcadas em julho do ano passado.