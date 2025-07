Governo de Trump reverterá lei que reduz emissões poluentes

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomará medidas, nesta terça-feira (29), para reverter uma decisão de 2009 que permite combater as emissões de gases de efeito estufa, anunciou o administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA), Lee Zeldin.

Após uma decisão da Suprema Corte, a EPA determinou, durante o primeiro mandato do ex-presidente democrata Barack Obama, que os gases de efeito estufa são perigosos para a saúde pública, portanto, poderia passar a regular suas emissões por meio de uma legislação de 1970, a Lei do Ar Limpo.

"Mais tarde hoje, faremos um grande anúncio" sobre uma decisão de 2009 conhecida como Declaração de Perigo, que concluiu que os gases de efeito estufa emitidos por veículos motorizados ameaçam a saúde, afirmou Zeldin no podcast de direita "Ruthless".

Zeldin acusa a EPA de ter chegado a conclusões precipitadas.

"Os conservadores amam o meio ambiente, querem ser bons gestores do meio ambiente", mas "há pessoas que (...) estão dispostas a levar o país à falência em nome da Justiça ambiental", afirmou Zeldin, segundo o apresentador do podcast.

O setor de transporte é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos.

Segundo uma análise recente do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, se fosse um país, este setor americano seria o quarto maior emissor de gases poluentes do mundo, e o quinto do setor energético.

A Declaração de Perigo sobreviveu a vários desafios legais por parte da indústria ao longo dos anos, explicou à AFP Dan Becker, do Centro para a Diversidade Biológica.

"Mas, desta vez, é o próprio governo que lança o ataque", afirmou.

É esperado que os grupos ambientalistas e estados levem o caso à Justiça para um batalha judicial que pode chegar à Suprema Corte, "um tribunal muito político", estima Becker.

Desde que Trump, um defensor dos combustíveis fósseis e cético sobre a mudança climática, retornou à Casa Branca no fim de janeiro, as autoridades federais alteraram o rumo da política climática.

