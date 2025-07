Já reparou? O que é o 'olhar fixo' da geração Z que está causando polêmica?

Um olhar vazio e fixo. Mais um comportamento da geração Z está dando o que falar. Desta vez, o fenômeno ficou conhecido como "genz stare" (na tradução livre, seria algo como "olhar fixo" da geração Z). Nas redes sociais, principalmente fora do Brasil, pessoas relatam a experiência de encarar um jovem com este olhar.

De acordo com os relatos, o olhar "frio" e "desinteressado" ocorre em diversas situações, geralmente após uma pergunta: vai desde o atendimento em lojas, no trabalho e até em discussões com familiares.

O que poderia explicar o gesto da geração Z?

Geração nasceu e cresceu no ambiente online. A consequência é ter menos interação cara a cara com outras pessoas. "É como se eles não fossem treinados para chegar em um lugar já com um sorrisão no rosto", explica a psicóloga Milena Brentan, especializada em desenvolvimento de lideranças e cultura organizacional.

Não acho que seja desinteresse ou apatia. Para mim, é uma forma de comunicação que é muito característica deste grupo. Eles foram menos treinados do que as outras gerações a precisar passar o sentimento por meio da expressão facial.

Milena Brentan, psicóloga

Um exemplo disso é o uso de emojis para se comunicar. Se antigamente as pessoas preferiam se comunicar pelo telefone, hoje isso é feito quase que exclusivamente de maneira online. "O que a gente tem visto cada vez mais é que essa geração Z muitas vezes conversa sem ver o rosto da outra pessoa. Então, é muito chat online, onde a expressão vazia se substitui pelo emoji com bastante frequência", conta.

Olhar da cantora Billie Eilish é um exemplo do 'genz stare', segundo mídia internacional Imagem: Reprodução/Instagram

O emoji é muito mais do que uma simples figura, ele significa, muitas vezes, um sentimento e uma intencionalidade que não cabe, às vezes, numa palavra só. Milena Brentan, psicóloga

Geração pode se sentir mais intimidada em ambientes de trabalho. Outra hipótese levantada pela psicóloga, que liderou a área de recursos humanos de grandes empresas, é o desconforto sentido em lugares em que ela não se sente segura. "Isso vale especialmente em ambientes em que as pessoas não conseguem entender a linguagem dela [da geração Z] para se comunicar", diz.

Então, em alguns casos, pode ser, sim, um 'congelamento' desse olhar. De tentar entender antes onde está e o que pode ser falado. Milena Brentan, psicóloga

Medo de um "cancelamento" também pode ser motivo. "Por outro lado, é uma geração que cresceu com a exposição da mídia social, entendendo que o erro é público e que o cancelamento existe." Para a especialista, isso é algo levado a sério em ambientes de trabalho, com o objetivo de evitar fofocas, por exemplo.

Nova polêmica é sobre o olhar da geração Z Imagem: Dmytro Betsenko/Getty Images

Para a psicóloga, o diálogo entre as gerações ajuda a evitar ruído. Menos julgamento e mais integração é o caminho certo, explica a especialista. "Quando a gente olha em perspectiva sem culpabilizar o outro, a gente tem mais oportunidade de se entender, de se desenvolver e de gerar um ambiente melhor não só para o gestor, não só para essa geração Z, mas para todo mundo que colabora nesse mesmo ambiente", diz.

Quais os prejuízos que o comportamento pode trazer?

Imagem: Reprodução/TikTok @conornoburst

O comportamento pode causar impacto negativo. De acordo com a especialista, o resultado é exatamente o que já está acontecendo: pessoas incomodadas com o olhar "frio" e "distante" dos jovens após alguns questionamentos.

É uma via de mão dupla. "E, para mim, tudo começa com uma conversa. Será que essas pessoas que descrevem a geração Z com esse olhar vazio e apático pararam para, de fato, ter uma conversa com essa geração, uma conversa respeitosa?"