Crise em Gaza: sequelas da fome e desnutrição podem durar até o fim da vida

Um terço da população de Gaza não come há dias, segundo as Nações Unidas. O Programa Mundial de alimentos divulgou no domingo um comunicado falando que um cessar-fogo é a única forma de fazer com que os alimentos cheguem a todos. Só 30% da comida necessária foi distribuída em Gaza desde a abertura parcial das fronteiras, em maio.

Pelo menos 147 pessoas morreram por conta de desnutrição na Faixa de Gaza desde o início da guerra.

O que a fome e a desnutrição causam no organismo

Longos períodos de subnutrição podem comprometer saúde física e mental. O quadro consiste na baixa ingestão de macronutrientes, representados por proteínas, carboidratos e gorduras, e os micronutrientes —vitaminas e minerais—, por longos intervalos de tempo.

A desnutrição compromete o funcionamento de praticamente todos os órgãos do corpo. A deficiência de micronutrientes acarreta diversas doenças e favorece o desenvolvimento e o estabelecimento de enfermidades crônicas, como o diabetes.

Pode haver também um aumento no risco de diversas disfunções. Entre elas, estão as doenças cardiovasculares, as infecções intestinais, a osteoporose, o hipotireoidismo, a obesidade e o comprometimento imunológico, ou seja, uma queda no potencial de defesa do organismo.

Fome eleva os riscos de mortalidade. E também atraso do crescimento físico, com baixo peso e estatura, associados a infecções frequentes e resistência a tratamentos.

Desnutrição impacta diretamente a atividade cerebral. Enquanto há a diminuição de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina —hormônios ligados ao bem-estar e ao prazer e recompensa, respectivamente—, há um aumento do cortisol, conhecido como "hormônio do estresse". Esse desequilíbrio dificulta o sono reparador e prejudica a memória, alterando o funcionamento adequado dos neurônios.

As consequências deste desequilíbrio podem representar danos irreversíveis, e quadros de depressão e ansiedade são ameaças constantes. O cérebro sofre com irritação e falta de concentração, e a pessoa apresenta sintomas diversos sintomas físicos, como dor no estômago e náuseas.

Falta de vitaminas e minerais prejudicam o corpo todo

A anemia ferropriva (por deficiência de ferro) é a carência nutricional mais comum entre as pessoas que sofrem com a desnutrição. A redução dos estoques do ferro no organismo afeta processos metabólicos e a palidez cutânea é a manifestação mais tardia e indica comprometimento importante do organismo.

As deficiências de vitaminas são responsáveis por diversas enfermidades. A falta de vitamina A, por exemplo, provoca alterações de tamanho, pele seca, cegueira noturna, xerose conjuntival (perda de brilho e da transparência no olho), úlceras de córnea e manchas de Bitot —placas acinzentadas na conjuntiva ocular. A vitamina B1 em defasagem acarreta polineuropatia, alterações de memória e confusão mental.

Níveis insuficientes de vitamina B12 resultam em anemia megaloblástica, irritabilidade, glossite, diarreia, parestesias, transtornos psiquiátricos e neuropatia desmielinizante. A baixa ingestão de vitamina C traz consequências como hematomas na superfície dos ossos, fraturas, sangramentos de mucosas. Já a deficiência de vitamina D causa raquitismo carencial, fraturas patológicas, atraso da erupção e alteração do esmalte dentário, baixa estatura, fraqueza muscular e hipotonia generalizada.

Em relação ao zinco, a baixa ingestão leva a diferentes disfunções. São elas: dermatites, entre elas a bolhosa pustular, a acro-orificial e a acrodermatite enteropática, cujos sintomas, além da inflamação da pele, são diarreia e alopecia (queda de cabelo); anorexia, distúrbios emocionais, infecções recorrentes e intestinais.

Quadro é ainda mais grave na infância

Os riscos da desnutrição são ainda maiores para crianças que nascem em famílias com insegurança alimentar grave. Neste cenário, há uma ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de comida entre todos os moradores, inclusive com possíveis privações alimentares da mãe na gestação.

No caso das crianças, a fome nos primeiros anos de vida pode ter um efeito cascata na vida adulta. A não ingestão adequada de nutrientes pode impactar o desenvolvimento infantil em fases posteriores, com chances de a criança se transformar em um adulto com distúrbios físicos e mentais.

A fase mais crítica é quando a oferta reduzida de nutrientes ocorre nos dois primeiros anos, período no qual se dá o mais rápido aumento do cérebro. Os primeiros 1.000 dias —que correspondem às 40 semanas de gestação (270 dias) somadas aos dois primeiros anos de vida (730 dias)— são fundamentais, pois o crescimento é acelerado, tanto físico quanto do sistema nervoso.

Com um aporte adequado de nutrientes de qualidade neste período, é possível reduzir a mortalidade e o índice de doenças crônicas não transmissíveis na idade adulta. São exemplos: a síndrome metabólica (dislipidemia, diabetes e hipertensão arterial) e alguns tipos de cânceres.

Em alguns casos, a subnutrição pode causar uma limitação da capacidade funcional a longo prazo. Dificuldades de aprendizado, por exemplo, podem comprometer as aptidões para que a pessoa consiga um emprego e, consequentemente, a geração de renda para seu próprio sustento.

*Com informações de matérias publicadas em 06/12/2021 e 27/10/2022