Fusões e aquisições em mineração no Brasil dobram no 1º semestre, diz KPMG

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O número de operações de fusões e aquisições no setor de mineração no Brasil dobrou na primeira metade de 2025 ante o mesmo período do ano passado, com maior participação de estrangeiras nas operações, segundo estudo da consultoria KPMG compartilhado com a Reuters nesta terça-feira.

No total, houve 14 operações de fusões e aquisições realizadas por mineradoras no país entre janeiro e junho, contra nove nos primeiros seis meses de 2024. Do montante total, cinco foram operações realizadas entre empresas brasileiras e cinco envolveram empresas estrangeiras adquirindo capital de outras estabelecidas no Brasil.

"Em comparação com o semestre passado, houve mais operações com estrangeiros comprando empresas brasileiras, ficando, este ano, no mesmo patamar das transações entre brasileiras", disse o sócio da KPMG Paulo Guilherme Coimbra.

"Isso indica que as mineradoras daqui estão no radar dos investidores estrangeiros."

O movimento ocorre apesar de um recuo das operações de fusões e aquisições em geral no Brasil, segundo a KPMG.

As empresas brasileiras realizaram 739 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre deste ano, queda de quase 5% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram concretizados 776 negócios, disse a consultoria.

