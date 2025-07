Air fryer que prepara alimentos para até três pessoas está com R$ 188 off

Se tem um eletrodoméstico queridinho do brasileiro, é a air fryer. Para quem estava em busca de uma dessas para chamar de sua, fique de olho: o modelo Série 3000 com 4,1 litros da Philips Walita está em oferta na Amazon, com desconto de 38% e saindo por R$ 299.

Confira a seguir o que diz o fabricante sobre essa fritadeira e a opinião de quem já comprou.

O que diz a Philips Walita sobre a fritadeira?

Tecnologia Rapid Air: em formato de estrela no fundo do cesto, promete uma melhor circulação de ar quente, garantindo que suas refeições sejam grelhadas, fritas ou assadas sempre de forma uniforme e no menor tempo possível

Promete ser até duas vezes mais silenciosa, cozinhar mais rápido e economizar mais energia

Tem capacidade total de 4,1 litros, sendo 2,6 litros úteis. É ideal para refeições que servem de uma a três pessoas

Vem com sete funções pré-definidas para cozinhar

Possui timer e desligamento automático

Fácil de limpar, já que tem peças removíveis e que podem ir à máquina de lavar louça

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a air fryer da Philips Walita tem mais 2 mil avaliações e nota média de 4,6 (de um total de 5). Entre os elogios estão a praticidade, a beleza do design e a facilidade para limpar.

É compacta, cabe em qualquer cantinho da cozinha, muito fácil de lavar e muito bonita também. Recomendo demais a compra Claudia & Ricardo

Achei que não ia ser muito boa por causa do preço, mas achei maravilhosa. Dá de 10 em qualquer uma dessas marcas que vendem o mesmo produto. O tempo de preparo é ótimo, super recomendo. Cibelly

Minha companheira na cozinha! Tamanho certo para quem tem 3 pessoas em casa. Apenas o botão para ligar que é de girar e é meio durinho, tem que girar com a ajuda de um pano (pelo menos a minha). Danielle Cabral

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram da qualidade do material e também do tamanho do cesto, dizendo que é menor do que esperavam.

Só o botão do time que é frágil, quebrou com poucos dias de uso! Marco A.

Produto de boa qualidade, mas sinceramente pensei que o tamanho interno fosse maior. Para quem estiver pesquisando, atentar-se no tamanho do espaço interno. Milton

(...) Pontos negativos: cesto pequeno e puxador de plástico. O cesto poderia ser um pouco maior. Atende bem a um casal sem filhos. O puxador de plástico parece ser semelhante a de outras marcas. Com o tempo, resseca e se desfaz, necessitando trocá-lo. Às vezes não encontramos reposição. Adriano R.

