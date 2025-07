Forças indianas matam três paquistaneses responsáveis por ataque na Caxemira, diz ministro

Por Sakshi Dayal

NOVA DÉLHI (Reuters) - As forças indianas mataram três paquistaneses envolvidos no ataque de abril contra turistas hindus no território federal de Jammu e Caxemira, no qual 26 homens foram mortos a tiros, disse o ministro do Interior, Amit Shah, na terça-feira.

Os agressores, que, segundo Nova Délhi, eram paquistaneses apoiados por Islamabad, abriram fogo em um vale popular entre os turistas na região montanhosa e pitoresca de Pahalgam, na Caxemira, antes de fugir para as florestas de pinheiros ao redor.

O ataque levou Nova Délhi a atacar o que chamou de "infraestrutura terrorista" no Paquistão e na Caxemira paquistanesa, causando quatro dias de intensos combates entre os vizinhos nucleares antes de eles concordarem com um cessar-fogo.

"Quero dizer ... a toda a nação que esses foram os três terroristas que mataram nossos cidadãos ... e agora todos os três foram mortos", disse Shah ao Parlamento durante uma discussão sobre o conflito entre a Índia e o Paquistão.

Os três foram mortos em um intenso tiroteio em uma floresta da Caxemira na segunda-feira, informou o Exército indiano.

O Paquistão negou envolvimento no ataque -- o pior ataque a civis na Índia desde os ataques de 2008 em Mumbai -- e solicitou uma investigação independente.

Shah disse que a Índia tinha "muitas provas" de que os "terroristas" mortos eram paquistaneses, já que as forças de segurança recuperaram os cartões de identidade de eleitor paquistaneses de dois deles e chocolates feitos no Paquistão.

Testes forenses mostraram que os rifles que estavam com eles foram usados no ataque de abril, acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as declarações de Shah.

A região da Caxemira, no Himalaia, está no centro da hostilidade entre a Índia e o Paquistão, que travaram duas de suas três guerras pela região, que ambos reivindicam na totalidade, mas governam em parte.