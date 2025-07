CORREÇÃO-FMI eleva previsão de crescimento de economias emergentes em 2025 com impulso da China

(Corrige 4º parágrafo oara esclarecer que tarifa é a taxa efetiva dos EUA, e não a da China)

Por Rodrigo Campos

NOVA YORK (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional elevou sua projeção de crescimento econômico este ano para os mercados emergentes e economias em desenvolvimento para 4,1%, de 3,7%, devido à antecipação da atividade e a uma visão mais positiva para a China.

Na atualização do seu relatório Perspectiva Econômica Global do FMI divulgada nesta terça-feira, o Fundo também elevou sua previsão de crescimento do PIB em 2026 para as economias emergentes de 3,9% para 4,0%.

A China teve a maior revisão para cima, com o FMI agora prevendo crescimento do PIB em 2025 de 4,8% este ano, em comparação com a visão anterior de expansão de 4,0%.

"Essa revisão reflete uma atividade mais forte do que o esperado no primeiro semestre de 2025 e a redução significativa das tarifas entre os EUA e a China", disse o Fundo, acrescentando que essas previsões consideram a taxa efetiva dos EUA de 17,3%, e não a de 24,4% que foi a base para os cálculos de abril.

O Fundo também destacou que, para todos os países, assume-se "que as pausas nas tarifas mais altas permaneçam em vigor após suas datas de vencimento e que as taxas mais altas não entrem em vigor".

A economia da China registrou um crescimento de 5,2% no segundo trimestre, mas estão surgindo rachaduras. Pequim enfrenta o prazo de 12 de agosto para chegar a um acordo tarifário duradouro com Washington, depois de entendimentos preliminares em maio e junho. Muitos países terão tarifas mais altas a partir do final desta semana.

Os riscos para as perspectivas são negativos, disse o FMI, dado o "equilíbrio precário das posturas de política comercial assumidas no cenário base".

A melhora para as economias emergentes reflete um cenário mais otimista globalmente pelo Fundo, que elevou a previsão de crescimento do PIB global a 3,0% para 2025 e a 3,1% em 2026. No entanto, esses níveis ainda marcam uma piora em relação às projeções feitas pelo Fundo em janeiro.

Rússia e da Coreia do Sul foram as exceções. A economia da Rússia deve agora expandir 0,9% este ano, em comparação com uma visão anterior de crescimento de 1,5%. A nova previsão de crescimento do PIB da Coreia do Sul de 0,8% para 2025 fica abaixo da anterior, de 1,0%.

(Reportagem de Rodrigo Campos em Nova York)