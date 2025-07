FMI diz que analisa detalhes de acordos dos EUA com Japão e UE para avaliar impacto econômico

(Reuters) - O Fundo Monetário Internacional disse que está analisando cuidadosamente os detalhes dos acordos comerciais que os Estados Unidos firmaram com o Japão e a União Europeia nos últimos dias para avaliar seu impacto econômico.

"Teremos que ver como as coisas estão se desenrolando", disse Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe e diretor do Departamento de Pesquisa do FMI, acrescentando que os acordos comerciais anunciados até agora são de alto nível que ainda precisavam ser concretizados.

"Teremos que ver se esses acordos estão sendo cumpridos, se serão desfeitos ou se serão seguidos por outras mudanças na política comercial."

No entanto, as tarifas acordadas até o momento nesses acordos foram semelhantes à tarifa efetiva dos EUA com a qual o FMI baseou suas últimas premissas na atualização do relatório Perspectiva Econômica Global publicada nesta terça-feira, acrescentou Gourinchas.

(Reportagem de Andrea Shalal)