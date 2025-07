Farinha de uva faz bem para o coração e controla glicemia; veja benefícios

Consumida como suplemento natural, a farinha de uva é obtida a partir das sementes da fruta. Destaca-se por conter fibras e antioxidantes, como flavonoides, resveratrol e proantocianidinas. Além disso, oferece pequenas quantidades de vitamina E e minerais como potássio, cálcio e ferro.

A seguir, veja os principais benefícios da farinha de uva, como consumi-la e se há contraindicações.

1. É fonte de antioxidantes

A farinha de uva contém antioxidantes, principalmente polifenóis, que neutralizam os radicais livres. Os radicais livres danificam as células e o DNA, favorecendo o desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer e problemas cardiovasculares, além de estarem relacionados ao envelhecimento celular. Ao reduzir o estresse oxidativo, os compostos da farinha preservam a função celular e a integridade dos tecidos.

2. Faz bem para o coração

O consumo regular melhora a circulação sanguínea, facilitando o transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos do corpo. Além disso, reduz a oxidação do LDL (conhecido como colesterol "ruim"), processo que pode estreitar e endurecer as artérias, aumentando o risco de infarto e AVC. Por isso, a farinha de uva contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares.

3. Aliada da perda de peso

Por conter grande quantidade de fibras, a farinha de uva pode contribuir para a perda de peso. As fibras aumentam a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e a reduzir a ingestão calórica. Além disso, auxiliam na regulação do trânsito intestinal e na absorção adequada dos nutrientes.

4. Melhora o funcionamento do intestino

As fibras atuam como prebióticos, servindo de alimento para as bactérias benéficas da flora intestinal, também conhecida como microbiota. Esse processo garante o funcionamento do intestino. Além disso, contribui para a prevenção da constipação e melhora a absorção de nutrientes pelo organismo.

5. Controla a glicemia

As fibras presentes na farinha de uva ajudam a controlar a glicemia ao retardar a absorção dos açúcares pelo organismo. Isso evita picos repentinos nos níveis de açúcar no sangue. Dessa forma, a farinha pode contribuir para o tratamento e a prevenção do diabetes.

6. Reforça a imunidade

Os antioxidantes encontrados na farinha de uva atuam no combate ao estresse oxidativo no organismo. Esse efeito contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. Dessa forma, o corpo fica mais preparado para se proteger contra infecções e doenças.

7. Tem ação anti-inflamatória

O pó extraído das sementes da uva apresenta ação anti-inflamatória devido à presença de polifenóis, como o resveratrol e as proantocianidinas. Esses compostos atuam na modulação das vias inflamatórias do organismo, diminuindo a inflamação crônica.

8. Ajuda na memória e na função cognitiva

Os antioxidantes e polifenóis presentes nas uvas e em seus derivados protegem o cérebro ao aumentar o fluxo de sangue para essa região, garantindo o fornecimento de oxigênio e nutrientes. Além disso, eles evitam os danos causados pelos radicais livres, que prejudicam as células cerebrais e contribuem para o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças neurológicas.

Quantidade recomendada

A quantidade ideal de farinha de uva pode variar, mas normalmente é recomendada a ingestão de 1 a 2 colheres de sopa por dia. A recomendação é consumir porções menores e aumentar gradualmente, observando como o corpo reage.

Contraindicações

A farinha de uva é considerada segura para a maioria das pessoas, mas pode apresentar contraindicações em casos específicos. Indivíduos com alergia à uva devem evitar o consumo, já que é feita a partir das sementes da fruta.

Pessoas que usam medicamentos anticoagulantes, como varfarina, também precisam ter mais atenção, pois compostos como o resveratrol podem potencializar o efeito desses remédios.

Além disso, o consumo excessivo pode causar desconforto intestinal, como gases ou diarreia, principalmente em quem tem o intestino mais sensível.

Como consumir?

A farinha de uva pode ser adicionada a sucos, iogurtes, frutas, vitaminas, massas de bolos e pães, ou polvilhada sobre saladas e cereais.

Por ter fibras, é importante manter uma hidratação adequada ao longo do dia para contribuir com o funcionamento do intestino.

Fonte: Érica Oliveira, nutricionista do Hospital Nove de Julho (SP).