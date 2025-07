Executiva da Blackstone está entre mortos em ataque a tiros em Manhattan, diz empresa

Por Svea Herbst-Bayliss

NOVA YORK (Reuters) - A gigante de investimentos Blackstone Inc disse nesta terça-feira que uma executiva graduada está entre as pessoas mortas quando um homem armado, portando um rifle de assalto, entrou no saguão de um prédio de escritórios em Midtown Manhattan e abriu fogo na segunda-feira.

"Estamos com o coração partido ao compartilhar que nossa colega, Wesley LePatner, está entre as pessoas que perderam a vida no trágico incidente na 345 Park Avenue. Não há palavras para expressar a devastação que sentimos", disse a empresa em um comunicado.

LePatner era diretora administrativa sênior da empresa e chefe global da Core+ Real Estate e diretora executiva da Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT), acrescentou a empresa. Ela ingressou na Blackstone em 2014, vinda do Goldman Sachs, de acordo com o site da empresa. Ela se formou em Yale e se casou em 2006, de acordo com um anúncio de casamento no New York Times.

O ataque ocorreu na tarde de segunda-feira no número 345 da Park Avenue, o prédio de escritórios onde a Blackstone tem sua sede em Nova York, e no momento em que os funcionários estavam se preparando para sair para o trabalho.

O presidente-executivo da Blackstone, Stephen Schwarzman, e o presidente Jon Gray escreveram uma nota para todos os funcionários na segunda-feira chamando o dia de "o pior dia nos 40 anos de história da empresa", de acordo com fontes que viram o memorando. Os executivos também disseram que o escritório da Blackstone em Nova York estará fechado nesta terça-feira.

No final da manhã de terça-feira, a Blackstone realizará uma chamada de Zoom, disseram à Reuters fontes familiarizadas com o assunto.

O atirador Shane Tamura, de 27 anos, entrou no prédio de escritórios que também abriga a sede da liga de futebol americano NFL, a empresa de contabilidade KPMG e a empresa imobiliária Rudin Management, entre outras grandes empresas financeiras, carregando um rifle e abriu fogo.

Ele disparou no saguão, de acordo com a polícia de Nova York, onde as pessoas estavam se abrigando ou tentando fugir.

Em seguida, ele se dirigiu ao 33º andar do arranha-céu, onde se matou.

(Reportagem de Svea Herbst-Bayliss)