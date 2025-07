Ethereum completa dez anos sem narrativa forte, mas com futuro promissor

O ethereum (ETH), segunda maior criptomoeda do mercado, completa dez anos amanhã. Nesse período, acumulou marcos importantes: foi base para novos tokens, impulsionou a DeFi (operações financeiras descentralizadas em blockchain) e se consolidou como motor da tokenização, processo que transforma ativos tradicionais em versões digitais.

Agora, ao entrar na segunda década, a rede enfrenta novos desafios. De um lado, lida com a concorrência de projetos mais rápidos e baratos, como solana (SOL) e cardano (ADA). Do outro, ainda não se firmou como reserva de valor entre grandes investidores — papel que segue concentrado no bitcoin (BTC).

"O ethereum é a blockchain mais resiliente e com o ecossistema mais vibrante", diz Sebastián Serrano, presidente e cofundador da Ripio, uma fintech com sede na Argentina. "Mas, no curto prazo, o ETH enfrenta um momento desafiador, sem uma narrativa forte, como o bitcoin tem como sendo 'o ouro digital'."

História

O nome ethereum se refere tanto à blockchain quanto à criptomoeda nativa dessa rede, o ETH. Idealizada pelo programador russo-canadense Vitalik Buterin, essa criptomoeda foi lançada em julho de 2015. Enquanto o BTC foi concebido como uma moeda digital descentralizada, o ethereum nasceu com uma proposta diferente: além de ser uma cripto, seria uma plataforma descentralizada para desenvolvedores criarem seus próprios projetos — quase uma loja de aplicativos. Deu certo.

Programadores começaram a desenvolver novos projetos, como tokens e serviços financeiros sem intermediários, graças aos seus famosos contratos inteligentes, códigos que se executam automaticamente ao serem cumpridas condições pré-definidas. "Os contratos inteligentes deram ao ethereum sua identidade como plataforma programável, permitindo a criação de todo o ecossistema DeFi", afirma o presidente da criptoplataforma OKX no Brasil, Guilherme Sacamone.

Uma rede mais sustentável

Um dos maiores avanços do ethereum na última década foi a mudança no mecanismo de validação de transações e emissão de novos tokens (o processo chamado de mineração). Originalmente, ele se baseava no modelo "proof of work" (prova de trabalho), o mesmo usado pelo bitcoin, que exige alto consumo de energia ao oferecer novos tokens como recompensa por complexas operações de validação.

Porém, em setembro de 2022 o ethereum adotou o sistema "proof of stake" (prova de participação), bem mais sustentável. Com ele, novas moedas passaram a ser geradas quando um usuário do ETH empenha seu ativo digital como garantia da legitimidade de uma operação, diminuindo o gasto energético da indústria cripto.

A mudança reduziu, ainda que parcialmente, a imagem do setor cripto como vilão ambiental. A mineração de bitcoin ainda consome 186,16 terawatts-hora por ano — mais do que países como a Polônia (158,2 TWh) e o Egito (168,3 TWh), segundo a Universidade de Cambridge. Mas o ethereum, após atualizar sua rede, passou a gastar apenas 4,08 gigawatts-hora anuais. Isso significa que a rede bitcoin ainda consome cerca de 45.600 vezes mais energia que o ethereum.

Essa atualização "melhorou a eficiência energética em mais de 99,9% e aumentou a segurança da rede", disse Nathan Sexer, líder da Devconnect, evento global promovido pela Fundação Ethereum.

A transição de mecanismo de validação também trouxe o "staking", processo em que investidores deixam seus ETH travados na rede em troca de rendimento, algo semelhante aos dividendos de uma ação. "O 'staking' oferece retorno passivo por um ativo que muitos já têm em carteira", diz André Sprone, gerente de expansão da plataforma de negociação cripto MEXC.

Pressão dos concorrentes

Nos últimos anos, surgiram blockchains como solana, cardano e avalanche, apelidadas de "assassinas do ethereum". Elas oferecem o mesmo que o ETH, mas a criação de novos produtos é mais ágil e barata. Em áreas como emissão de memecoins (aquelas criptos baseadas em memes) e NFTs (os tokens não fungíveis), o ethereum perdeu espaço para elas.

Ainda assim, a rede segue como eixo central do ecossistema cripto, segundo especialistas. "Não vimos uma deserção em massa; ao contrário, o ethereum mantém a maior comunidade e valor agregado [das finanças descentralizadas], e seus concorrentes acabaram por coexistir focando em nichos", afirma Sacamone.

Segundo dados da plataforma DeFiLlama, há US$ 164 bilhões alocados em projetos de DeFi, o dobro do valor de mercado em dólar da Petrobras. Desse total, US$ 101 bilhões estão dentro do ethereum.

O que esperar do ethereum?

Apesar da competição, especialistas seguem confiantes na relevância do ethereum. "Se você é um banco tradicional, por exemplo, não vai desenvolver uma plataforma de contratos inteligentes baseada em solana, mas sim no ethereum. O Drex, moeda digital do Banco Central do Brasil, se baseia na EVM (Ethereum Virtual Machine), não em outra virtual machine. A maior plataforma de desenvolvimento está construída em torno do ethereum", diz Serrano.

A EVM é como o "cérebro" do Ethereum, um ambiente virtual onde contratos inteligentes são executados automaticamente e com segurança.

Vale como investimento?

No curto prazo, a falta de uma narrativa forte pode impactar o desempenho do ETH. "O investidor que mantém ETH em carteira deverá passar por algumas provas consideráveis", afirma Serrano. A cripto acumula alta de 14% no ano, mas ainda vale aproximadamente US$ 1.000 a menos que na sua máxima histórica, de US$ 4.891,70, registrada em novembro de 2021. O BTC, por outro lado, renovou seu recorde na semana passada ao ultrapassar os US$ 120 mil.

Já no longo prazo, o papel da rede na tokenização pode sustentar o valor do ativo. Sacamone comparou a exposição ao ETH com um investimento na base da nova economia digital. "É como investir na camada-base da nova internet".

Ele alerta, no entanto, para os riscos, principalmente o de volatilidade.

"O ethereum ainda é um investimento de renda variável altamente volátil e não há retornos garantidos. Deve-se dosar o tamanho da posição conforme o perfil de risco e só investir o que está disposto a manter no longo prazo. Mas, superados esses riscos, eu vejo o ethereum muito bem posicionado para continuar crescendo e agregando valor ao investidor paciente e com visão estratégica", diz.