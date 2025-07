Estamos fortalecendo o Investe+Aeroportos no 2º semestre, diz Silvio Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta terça-feira, 29, que o programa Investe+Aeroportos será fortalecido no segundo semestre. O ministro participa da cerimônia de início das obras de requalificação do Aeroporto de Jacarepaguá (RJ), na zona oeste do Rio, que integra a 7ª rodada de concessões aeroportuárias.

A concessionária Pax Aeroportos, que administra o aeroporto desde 2023, vai investir R$ 115 milhões em melhorias em pista, pátio, faixa preparada, balizamento, cerca operacional e sistemas de navegação aérea. A empresa pertence a um fundo de infraestrutura da XP.

"A gente espera que este Jacarepaguá seja um novo hub de aviação, com voos Rio-SP e voos regionais", complementou o ministro.

Melhorias

Os investimentos no aeroporto vão contemplar a construção de cerca operacional, garantindo a proteção perimetral para controle de acesso e segurança das áreas restritas; a implantação de nova via de serviço para facilitar o deslocamento de veículos de apoio e reduzir interferências nas operações aéreas; a ampliação e iluminação do pátio de aeronaves, com expansão e melhorias para garantir segurança e eficiência no estacionamento e manobras.

Além dos investimentos previstos no contrato de concessão, a concessionária vai realizar aportes adicionais voltados ao desenvolvimento comercial do aeroporto. O Terminal de Passageiros (TPS) foi reformado, proporcionando maior conforto, funcionalidade e eficiência aos usuários.