E-mail cobrando 'taxa das blusinhas' é golpe: quando devo pagar pela compra

Fez uma compra internacional online e recebeu um e-mail cobrando a 'taxa das blusinhas'? Cuidado, pois pode ser golpe — a cobrança do imposto geralmente é feita já no momento da compra, mas há exceções que podem confundir o consumidor e abrir espaço para golpistas agirem. Afinal, quando você precisa realmente pagar alguma coisa? E como identificar uma tentativa de golpe?

Quando você precisa, de fato, pagar algo para liberar a encomenda

Caso a compra tenha sido feita em um site internacional que não participa do Remessa Conforme, o consumidor terá que pagar os impostos quando a encomenda chegar ao Brasil. O pagamento é feito diretamente pelo site do responsável pelo transporte. Na maioria dos casos, dos Correios. Nenhum boleto de cobrança é enviado por e-mail.

Para pagar o imposto de importação nesses casos, é preciso:

Esperar a encomenda ser autorizada a entrar no Brasil -- status que pode ser acompanhado na página de rastreamento do pacote, dos Correios

Ir em "Minhas Importações" no site dos Correios (após login)

Gerar o boleto do DIS (Demonstrativo de Impostos e Serviços). Isso pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo

O prazo para pagamento é de 20 dias a partir da autorização de entrada no Brasil.

Após a confirmação do pagamento, a encomenda segue para entrega no endereço cadastrado. É possível solicitar a revisão dos tributos antes de gerar o boleto, caso o cálculo realizado esteja incorreto, informa a Receita Federal.

Boletos não são enviados por e-mail

Para evitar golpes, a Receita alerta que nenhum boleto de cobrança é enviado diretamente para o e-mail do comprador. Evite clicar em links que chegam por e-mail ou por outros canais, como mensagens de SMS ou pelo WhatsApp. Prefira sempre acessar os sites e/ou aplicativos oficiais da Receita Federal e dos Correios para checar as informações.

Links suspeitos podem esconder técnicas de phishing para roubar dados sensíveis dos usuários que clicam neles, como informações pessoais e bancárias. Boletos de cobrança e links de pagamento pelo Pix podem induzir consumidor a transferir dinheiro para criminosos acreditando que está pagando um boleto do imposto devido.

O que é a "taxa das blusinhas"

O Imposto de Importação foi criado em 2023 para compras feitas em sites internacionais. A medida veio após grande lobby das varejistas brasileiras, que reclamavam de concorrência desleal com marketplaces populares como Shein e AliExpress.

O programa Remessa Conforme, da Receita Federal, facilita o pagamento do imposto para as empresas internacionais participantes. O programa garante o cumprimento das regras do e-commerce para o Brasil.

A forma de pagamento da taxa das blusinhas, a alíquota e o desconto dependem da loja em que a compra é realizada e do valor da compra.

Como fica a taxa para empresas que estão no Remessa Conforme

O pagamento do imposto de importação é feito no ato da compra dos produtos. Os valores devem ser especificados na tela de checkout da compra. Nenhum valor a mais é cobrado do consumidor depois. Se você comprou em uma plataforma cadastrada no Remessa Conforme — como Shopee, AliExpress, Shein ou Amazon — esses impostos já foram cobrados no momento da compra. Ou seja, não há taxa extra a ser paga depois.

Compras de até US$ 50 : pagam 20% de imposto de importação e ICMS (de 17%). A conta fica assim: US$ 50 (compra) + US$ 10 (20% de imposto) + US$ 12,29 (17% de ICMS) = US$ 72,29, ou R$ 399,04. O cálculo foi realizado com o auxílio de Antonio Rodrigues, professor no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários do RS, com o dólar a R$ 5,52 (cotação de 24 de julho).

: pagam 20% de imposto de importação e ICMS (de 17%). A conta fica assim: US$ 50 (compra) + US$ 10 (20% de imposto) + US$ 12,29 (17% de ICMS) = US$ 72,29, ou R$ 399,04. O cálculo foi realizado com o auxílio de Antonio Rodrigues, professor no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários do RS, com o dólar a R$ 5,52 (cotação de 24 de julho). Compras a partir de US$ 50,01: o imposto de importação é de 60%, com uma dedução de US$ 20 no cálculo do tributo. Também incide ICMS. A conta para uma compra de US$ 100 (R$ 552) fica assim: US$ 100 (compra) + US$ 40 (60% de imposto, com o desconto fixo de US$ 20) + US$ 28,67 (17% de ICMS, o mais baixo) = US$ 168,67, ou R$ 931,05

É possível consultar se uma empresa está cadastrada no Remessa Conforme no portal da Receita Federal.

Como fica a taxa para empresas que não estão no Remessa Conforme

O pagamento do imposto de importação é feito no site dos Correios em até 20 dias após a encomenda chegar no Brasil. A entrega só é feita depois da confirmação do pagamento do imposto. Se o pagamento não for feito no prazo, a encomenda volta para seu país de origem.

Para compras de qualquer valor, o imposto de importação é de 60%, sem qualquer desconto. Também incide ICMS.