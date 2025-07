Devemos ter crescimento no PIB da construção de 2,3% neste ano, calcula presidente da Abecip

O presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Sandro Gamba, disse nesta terça-feira, 29, que a estimativa é de que o Produto Interno Bruto (PIB) da construção cresça 2,3% no final de 2025.

De acordo com ele, o crescimento da renda real é um dos fatores mais importantes para o mercado de crédito imobiliário, e o indicador aumentou 3%, no acumulado do ano até aqui, na comparação com 2024.

Ainda de acordo com Gamba, a estrutura de crédito imobiliário terá cada vez mais correlação com a taxa Selic e a curva de juros, sobretudo a taxa de dez anos. No que diz respeito à valorização dos imóveis, a valorização acumulada nos últimos seis meses foi superior ao IPCA, afirmou.

Já o nível de estoque do mercado "continua baixo e tem permitido lançamentos", segundo o presidente da Abecip. Do primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025, os lançamentos aumentaram 15% no Brasil. Na cidade de São Paulo, a alta foi de 66% nos primeiros cinco meses do ano.

As vendas no País acompanharam a tendência de lançamentos e cresceram 16%. Na capital paulista, porém, a alta foi de 24%, de modo que "a velocidade de vendas está um pouco abaixo do volume de lançamento" e pode contribuir para a formação de estoque, falou Gama.