Déficit comercial de bens dos EUA tem forte queda em junho

WASHINGTON (Reuters) - O déficit comercial de bens dos Estados Unidos sofreu uma forte queda em junho, em meio a uma queda nas importações, consolidando as expectativas dos economistas de que o comércio provavelmente foi responsável por grande parte da recuperação prevista do crescimento econômico no segundo trimestre.

O déficit comercial de bens caiu 10,8%, para US$86,0 bilhões no mês passado, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que o déficit aumentaria para US$98,20 bilhões.

As importações de bens diminuíram em US$11,5 bilhões, chegando a US$264,2 bilhões. As exportações de bens caíram em US$1,1 bilhão, chegando a US$178,2 bilhões.

Uma série de importações, uma vez que as empresas correram para evitar preços mais altos decorrentes de tarifas sobre produtos estrangeiros, ajudou a fazer com que o Produto Interno Bruto (PIB) contraísse a uma taxa anualizada de 0,5% no trimestre de janeiro a março.

O déficit comercial cortou um recorde de 4,61 pontos percentuais do PIB no trimestre de janeiro a março.

A expectativa é de uma reversão acentuada no segundo trimestre, embora parte do impulso ao PIB provavelmente tenha sido parcialmente compensada pelo fato de as empresas terem retirado algumas das importações, que haviam sido armazenadas como estoque.

O governo publicará sua estimativa inicial do PIB do segundo trimestre na quarta-feira. Uma pesquisa da Reuters com economistas prevê que o crescimento econômico se recuperou a uma taxa de 2,4% no trimestre de abril a junho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)