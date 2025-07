Criptomoedas: bitcoin opera estável à espera de catalisadores e de olho em decisão do Fed

O bitcoin rondava a estabilidade na tarde desta terça, 29, com investidores em busca de novos catalisadores para o mercado. Nesta quarta, 30, a Casa Branca deve divulgar um relatório de política para criptomoedas, em meio aos avanços do Congresso na regulação do setor. Além disso, o mercado de ativos digitais aguarda com expectativa os possíveis comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, após a decisão sobre a política monetária de amanhã.

Por volta das 15h50 (de Brasília), o bitcoin operava estável a US$ 117.782,55, enquanto o ethereum tinha leve recuo de 0,09%, a US$ 3.772,62, segundo cotações da Binance.

A Blockhead Hello destaca que o mercado de criptomoedas está estável, com o ethereum ganhando força e se aproximando dos US$ 4 mil. A instituição aponta que os investimentos via ETFs seguem como principal suporte, mas cresce a expectativa por um novo catalisador que impulsione os preços, enquanto os investidores agem com cautela e sem exageros.

O relatório da Casa Branca foi elaborado conforme ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump em janeiro, segundo Bo Hines, diretor do Conselho Presidencial de Assessores para Ativos Digitais.

Segundo a BlackRock, a recente legislação nos EUA, incluindo o Genius Act, "cimenta o papel das stablecoins como meio de pagamento no futuro das finanças". Essas moedas digitais atreladas ao dólar podem reforçar sua dominância global, embora tenham "pouco impacto nos rendimentos dos títulos públicos de curto prazo". A gestora vê o bitcoin como "um potencial diversificador de retorno" em meio à alta das ações e expectativa de estabilidade das taxas pelo Federal Reserve (Fed).

A próxima decisão de juros do Fed é outro possível catalisador para os criptoativos. A expectativa é de manutenção das taxas, mas surpresas ou declarações de Powell podem influenciar os mercados, inclusive o das criptomoedas. O bitcoin não tem rompido o nível de US$ 120 mil. "Essa indecisão para sair do intervalo provavelmente continuará até o mercado conhecer a decisão-chave do Fed na noite de amanhã", afirmou o analista Alex Kuptsikevich, da FxPro.

*Com informações da Dow Jones Newswires