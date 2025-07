Correção: Shopee fecha parceria com ApexBrasil para internacionalizar empresas brasileiras

A nota publicada na noite desta segunda-feira, 28, continha informações desatualizadas sobre a parceria entre a Shopee e a ApexBrasil. O texto informou erroneamente que a parceria envolve os Correios e um projeto-piloto com foco em Cingapura. Segue a versão corrigida:

A Shopee fechou uma parceria com a ApexBrasil para capacitar micro e pequenas empresas brasileiras a atuarem no exterior. O Memorando de Entendimento (MoU) será assinado nesta quarta-feira, 30, durante o evento E-Xport Meeting, em São Paulo.

A parceria prevê a realização de webinars, treinamentos técnicos e apoio operacional para que as empresas possam expandir sua atuação no comércio eletrônico internacional por meio da Shopee.

Desde que iniciou suas operações no Brasil em 2020, a Shopee já reúne mais de 3 milhões de vendedores locais. Já o marketplace, que é acessado mensalmente por um terço da população nacional, tem mais de 90% das vendas realizadas por meio de vendedores locais.

O e-commerce segue em ritmo de crescimento global. Em 2024, movimentou cerca de US$ 11 trilhões, com expectativa de crescimento médio de 10,7% ao ano até 2029, segundo dados da Euromonitor International.

Já no Brasil, o faturamento do setor foi de R$ 204,3 bilhões em 2024, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), com projeção de chegar a R$ 234,9 bilhões em 2025 e R$ 289 bilhões até 2029.