Controlador da Agribrasil acerta venda da companhia para Solaris, de fundo soberano de Omã

SÃO PAULO (Reuters) - A Agribrasil informou nesta terça-feira que seu acionista controlador, Frederico José Humberg, assinou um contrato para vender a companhia e o Terminal Santa Catarina (TESC) para a Solaris Brazil Trading Holding.

A compradora é controlada pela ME Solaris Commodities Holding, que, por sua vez, é controlada pelo fundo soberano de Omã e "com atuação no comércio global de commodities agrícolas, sendo uma das cinco maiores tradings de trigo do mundo", disse a Agribrasil.

"O investimento permitirá à Solaris ingressar nos mercados brasileiros de comercialização de milho e soja, garantir acesso à infraestrutura logística portuária, diversificar sua oferta de commodities e contribuir para a segurança alimentar", disse a Agribrasil, em fato relevante ao mercado.

A conclusão da operação está condicionada ao cumprimento de condições, como aprovações da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Por Letícia Fucuchima)