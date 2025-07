Consumidores da zona do euro reduzem expectativas de inflação no curto prazo, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro reduziram suas expectativas de inflação para o próximo ano em junho, corroborando os indícios de que o episódio mais recente de aumento dos preços chegou ao fim, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu nesta terça-feira.

O BCE reduziu a taxa de juros pela metade, de 4% para 2%, nos últimos 13 meses, mas manteve os custos dos empréstimos neste mês com base na premissa de que a inflação agora está de volta à sua meta de 2% e que permanecerá lá no médio prazo.

A mediana das expectativas dos consumidores para a inflação nos próximos 12 meses caiu para 2,6% em junho, de 2,8% no mês anterior, enquanto as expectativas para os próximos três anos permaneceram em 2,4% e para os próximos cinco anos ficaram inalteradas em 2,1%, segundo a pesquisa do BCE com 19.000 pessoas.

Embora as apostas dos consumidores nem sempre sejam o melhor indicador das tendências reais de preços, o BCE dá grande ênfase às expectativas e observa atentamente uma série de indicadores, uma vez que eles podem afetar a fixação de salários, que, por sua vez, influencia os preços.

As expectativas dos consumidores quanto ao crescimento da renda nominal nos próximos 12 meses ficaram estáveis em 1,0% no mês passado, com as pessoas de renda mais alta diminuindo suas expectativas e os grupos de renda mais baixa aumentando-as, informou o BCE.

