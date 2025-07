Conjunto de ferramentas do Fed pode estar a caminho de mudanças fundamentais

Por Michael S. Derby

(Reuters) - A recente pressão de um senador para retirar do Federal Reserve um aspecto importante do controle da taxa de juros e a batalha sobre quem será o sucessor do chair Jerome Powell apontam para um futuro em que algumas das ferramentas que as autoridades usam para influenciar a economia estarão sob maior escrutínio.

Não há nenhuma sensação de mudanças iminentes na mecânica da política monetária do Fed. Mas isso pode nem sempre ser o caso, especialmente porque o presidente Donald Trump, um crítico do banco central, está se preparando para nomear um sucessor para Powell, cujo mandato expira em maio do próximo ano.

O primeiro sinal de mudança veio do senador republicano Ted Cruz, que no mês passado pressionou para acabar com os pagamentos de juros pagos pelo Fed sobre as reservas bancárias estacionadas no banco central.

O esforço de Cruz parece ter ganhado pouca força, mas um sucesso mudaria a forma como o Fed gerencia a taxa de juros e teria implicações importantes para os grandes títulos detidos pelo banco central dos Estados Unidos.

Enquanto isso, a forma como o Fed utiliza as compras de títulos e seu balanço patrimonial para estimular ou restringir a economia também está chamando a atenção.

O Fed vem se desfazendo de títulos desde 2022, mas pelo menos um possível sucessor de Powell quer uma redução ainda mais agressiva, motivada por uma nova compreensão de como o balanço patrimonial afeta a economia.

O Fed começou a pagar juros sobre as reservas bancárias durante a crise financeira global em 2008. Com sua taxa de juros próxima de zero e o sistema financeiro repleto de dinheiro proveniente da compra de títulos pelo banco central, essa medida garantiu o mesmo controle sobre os juros que o Fed tinha quando as reservas eram menos abundantes.

Com o tempo, o Fed desenvolveu esse sistema e o formalizou em 2019. As autoridades não demonstraram nenhum desejo de voltar ao sistema anterior à crise.

"O regime atual tem uma série de atributos positivos que, na minha opinião, as pessoas não apreciam totalmente", disse William Dudley, ex-diretor do Fed de Nova York, que também gerenciou a implementação da política monetária quando o novo sistema foi criado.

"Ele torna a execução da política monetária realmente fácil" e poupa o Fed da intervenção ativa nos mercados para gerenciar os níveis de reserva.

O sistema, no entanto, tem sido perseguido por críticas de que é um subsídio injusto ao setor financeiro. Ele também fez com que o Fed deixasse de ser um gerador consistente de lucros e passasse a perder dinheiro, e os lucros que antes eram repassados ao Departamento do Tesouro para cobrir os déficits federais desapareceram.

Cruz argumentou que seu esforço para acabar com o poder era, em última análise, para reduzir os déficits. Mas os críticos afirmam que sua meta de um retorno ao sistema pré-crise estava repleta de consequências não intencionais e mal-entendidos.

Dudley disse que as perdas não são inerentes ao atual sistema de controle de juros, mas decorrem do fato de o Fed ter comprado títulos com prazos mais longos como forma de estímulo, criando o atual descompasso entre a receita e as despesas com juros que levou às perdas.

Powell disse a um comitê do Senado em junho que "se você quisesse voltar a ter reservas escassas, seria um caminho longo, acidentado e volátil".

A perda do poder de pagamento de juros poderia forçar o Fed a retirar agressivamente o excesso de liquidez do qual seu atual conjunto de ferramentas depende para evitar que as taxas de curto prazo saiam do controle. E isso provavelmente significaria que o Fed venderia uma parte substancial dos títulos que possui atualmente.

Mesmo sem alterar as ferramentas do Fed, há muitas dúvidas sobre o tamanho que seus títulos devem ter.

Desde 2022, o Fed já se desfez de mais de US$2 trilhões em títulos, e os participantes do mercado estimam que as reduções terminarão quando o balanço patrimonial cair para cerca de US$6,1 trilhões, em comparação com os atuais US$6,7 trilhões.

O diretor do Fed Christopher Waller, que tem sido mencionado como possível sucessor de Powell, disse recentemente que é possível que as participações caiam para US$5,9 trilhões.

Kevin Warsh, um ex-diretor do Fed que também está na lista de candidatos para substituir Powell, deseja ir muito além, e por motivos únicos.

Em entrevistas recentes à televisão, ele expôs uma visão do balanço patrimonial do Fed que misturaria cortes de juros com o objetivo de fortalecer "Main Street" com cortes agressivos na detenção de títulos, o que, segundo ele, reduzirá a especulação em Wall Street.