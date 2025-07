Confiança do consumidor dos EUA tem leva alta em julho

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos melhorou menos do que o esperado em julho e as percepções das famílias sobre a disponibilidade atual de empregos foram as mais fracas em quase quatro anos e meio, o que é consistente com um enfraquecimento das condições do mercado de trabalho.

O Conference Board informou nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor aumentou 2,0 pontos, atingindo 97,2 pontos neste mês. Economistas consultados pela Reuters previam alta para 95,0.

"O pessimismo em relação ao futuro diminuiu um pouco, levando a uma ligeira melhora na confiança geral", disse Stephanie Guichard, economista sênior de indicadores globais do Conference Board.

"No entanto, a avaliação (dos consumidores) sobre a disponibilidade atual de empregos enfraqueceu pelo sétimo mês consecutivo, atingindo seu nível mais baixo desde março de 2021."

(Reportagem de Lucia Mutikani)