Clubes de várzea de SP temem perder sede após concessão no Campo de Marte

Clubes do principal reduto do futebol de várzea de São Paulo temem perder a área que ocupam desde os anos 1970 no Campo de Marte, na zona norte, em meio à concessão para a criação de um novo parque municipal. São vestiários, lanchonetes e canchas de bocha que estão ali há décadas, autorizados pela Aeronáutica, antiga proprietária, e que costumam reunir milhares de pessoas aos finais de semana.

O que aconteceu

Clubes receberam notificação para deixar o local. No mês passado, a SVMA (Secretaria do Verde e Meio-Ambiente) enviou o documento à associação dos clubes do Campo de Marte para que desocupem quatro centros de convivência anexos aos campos—que a pasta passou a tratar como "ocupações irregulares".

Conselheiro recém-empossado do parque, João Moreirão diz que a prefeitura descumpriu uma promessa verbal. A gestão municipal não respondeu ao comentário.

Secretaria alega cumprir exigência do contrato de concessão do Parque Campo de Marte. Assinado em janeiro, o texto prevê disponibilizar a área concedida "livre e desimpedida" à concessionária em até seis meses, prazo que se esgota hoje.

Notificação enviada aos clubes pela prefeitura Imagem: Arquivo pessoal

Ao UOL, a prefeitura confirmou que os clubes terão que sair, mas que voltarão no futuro. "A continuidade das atividades dos grupos de futebol de várzea está assegurada no Parque Campo de Marte após a requalificação e melhoria dos campos. Para iniciar este processo, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente segue aberta ao diálogo com as associações dos campos".

Concessionária, no entanto, diz não ter interesse na saída dos clubes. O Consórcio Campo de Marte pagou R$ 308 mil em outorga fixa para assumir o futuro parque.

O grupo é liderado pela Progen, empresa de engenharia que tem a concessão do Pacaembu. Ao UOL, a empresa disse que "confirma que está em negociações com os clubes da área em busca de soluções temporárias" e que "as primeiras conversas com as agremiações, com quem pretendemos ter uma relação duradoura e construtiva, foram bastante positivas".

Concessionária diz não ter pressa para obras

Contrato de concessão exige a construção de cinco campos "padrão Fifa". Cada um deles deve ter área de convivência (vestiários feminino e masculino, churrasqueira, lanchonete e área administrativa) e será administrado por um dos clubes que já têm no Campo de Marte sua sede.

Projeto referencial que embasou o edital prevê que campos não ficarão no mesmo lugar onde estão hoje. Por isso, clubes contavam que permaneceriam em suas atuais sedes até as novas ficarem prontas. No lugar delas, pelo projeto referencial, seria erguido um prédio de três andares com academia, coworking, lojas, centro gastronômico e rooftop. Projeto arquitetônico definitivo precisa ser apresentado ainda em agosto.

Placa instalada pela prefeitura no portão de entrada que dá acesso aos campos usados por times de várzea no Campo de Marte Imagem: Demétrio Vecchioli/UOL

Clubes ouviram da concessionária que ela não pretende executar as obras agora, nem tirá-los de lá. Força de trabalho da empresa está empenhada na reforma do Pacaembu, tida como prioritária. No Campo de Marte, por contrato, a fase 1 do projeto, que inclui a implantação dos centros de convivência, deverá ser entregue em até 18 meses após a emissão da ordem de início das obras, prevista para o fim deste mês.

Pela concessão, cada novo campo, com sua infraestrutura, será administrado por um clube. São eles o Esperança (fundado em 1958), o Baruel (1941), o Paulista (1968), o Sade (1953) e o Pitangueira (1938). Além deles, dezenas de outros times de várzea têm ali sua casa, alugando os mesmos horários no fim de semana há décadas.

Para Moreirão, a eventual desocupação dos campos de várzea significaria o fim de uma história cinquentenária. "Se sair, não volta mais. Quem quer jogar vai achar outro lugar, outro time, desmobiliza. E, uma vez desmobilizado, não tem mais volta."

Opinião é compartilhada por Otacílio Ribeiro Filho, diretor da Sociedade dos Clubes Mantenedores do Complexo e ativista do futebol de várzea no Campo de Marte. "O futebol de várzea não pode nem parar, nem encerrar momentaneamente suas atividades", afirma. Cerca de 800 pessoas já assinaram petição online defendendo a continuidade do funcionamento dos campos enquanto os novos não forem entregues.

Império de Casa Verde também foi notificada. A escola de samba tem seu barracão na rua Brazelisa Alves de Carvalho, paralela aos limites do parque, e dois galpões da estrutura da escola de samba invadem o terreno municipal, de acordo com mapa da SMVA. O órgão já notificou a Império para que desocupe a área. Ao UOL, a agremiação alegou que não ocupa o terreno concedido.

Transformação do Campo de Marte em parque

Parque Campo de Marte é projeto antigo da prefeitura de São Paulo. O projeto foi viabilizado após acordo entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o então presidente Jair Bolsonaro (PL). A prefeitura repassou à União parte do terreno do Campo de Marte, incluindo o aeródromo de mesmo nome, em troca da quitação de uma dívida histórica de R$ 25 bilhões.

Terreno restante, de 406 mil m², ficou definitivamente com a prefeitura e vai virar o parque. Atualmente, além dos campos de futebol e suas estruturas, o espaço tem uma grande área de mata e dois amplos espaços pavimentados, com entrada pela avenida Olavo Fontoura, que costumam servir de estacionamentos de carros alegóricos durante o carnaval.