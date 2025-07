Citi corta preço-alvo de WEG, mas reitera compra; vê impacto abaixo de 7% no Ebitda com tarifas

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas do Citi cortaram o preço-alvo das ações da WEG para R$53 ante R$62, após incorporarem em suas previsões para a companhia o resultado do segundo trimestre e projeções macroeconômicas do banco, enquanto reiteraram recomendação de compra para os papéis.

Eles destacaram que as ações da fabricante de motores elétricos e equipamentos de automação e geração de energia acumulam queda de quase 30% no ano, em contraste com uma alta de aproximadamente 10% do Ibovespa e um avanço de cerca de 31% de um grupo de pares globais.

"O ano de 2025 tem sido desafiador para os investidores da WEG, diante de incertezas relacionadas a tarifas, desaceleração do PIB global, volatilidade cambial no Brasil e dúvidas sobre o ritmo de crescimento da companhia", escreveram Andre Mazini e equipe em relatório a clientes no final da segunda-feira.

"Destacamos, no entanto, que a WEG está sendo negociada atualmente com um desconto de 36% no (múltiplo) preço sobre lucro em relação aos pares globais, o menor nível dos últimos 15 anos, frente a um prêmio histórico de 30% sobre o mesmo grupo."

Eles afirmaram que, após um resultado abaixo do previsto no segundo trimestre, esperam uma melhora de margens no segundo semestre, impulsionada por um mix de produtos mais favorável e pela continuidade do bom momento do segmento de Transmissão e Distribuição (T&D), especialmente na América do Norte.

TARIFAS

O Citi estima que a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre exportações brasileiras, que entra em vigor em 1º de agosto, deve ter um impacto direto no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia inferior a 7%.

Eles chamaram a atenção para o fato de que um terço dos 22% da receita que é produzida no Brasil e exportada tem como destino os Estados Unidos.

"Destacamos, no entanto, que a WEG não ficará parada diante desse cenário. De acordo com a própria companhia, já estão sendo tomadas medidas para redirecionar parte do processo produtivo para outros países, como o México, que é protegido pelo acordo USMCA. Outros destinos também estão sendo considerados."

"Dessa forma, o impacto final no Ebitda da WEG provavelmente ficará na faixa de dígito único, entre o patamar baixo e médio."

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)