'Mais fácil passar pelo inverno': por que este chuveiro faz sucesso

A hora do banho pode ficar ainda mais confortável com um bom chuveiro. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo que registra mais de 1 mil compras recentes nas versões 220V e 127V.

É o Duo Shower Quadra, da Lorenzetti, que combina o chuveiro elétrico com jatos concentrados de uma ducha. Confira a seguir o que o fabricante diz sobre o produto e se vale a pena para você.

O que diz a Lorenzetti sobre o chuveiro?

Possui função que permite escolher diferentes opções de temperatura da água

Com pressurizador embutido, que aumenta o volume e a pressão da água

Contém dispositivo para regulagem da inclinação, que permite ajustar o chuveiro com facilidade

Conta com grande espalhador, que promete distribuição de água para todo o corpo, ou ducha com jatos mais concentrados e fortes

Potência de 5.500W (127V) ou 7.500W (220V)

Acompanha mangueira, ducha manual e suporte para ducha manual

O que diz quem comprou?

O chuveiro Duo Shower tem mais de 4 mil avaliações na Amazon, com nota média 4,4 estrelas (máximo de cinco). Entre os comentários, os consumidores destacaram pontos positivos como a potência, tamanho e ser silencioso.

É bem grande, fácil instalar e ótima distribuição da água. Marcio

Excelente produto, adorei muito silencioso aquece bem rápido e também é bem quente, agora ficou mais fácil passar pelo inverno com este chuveiro, eu recomendo. Nelio

Ele é bem grande. Sai bastante água. Tem 5 opções de temperatura. Chegou bem rápido. O manual pode ser visto na caixa ou lendo o QR code para mais detalhes. Daniel Guimarães

Esse chuveiro não faz barulho de chuveiro tradicional. Parece que não ligou, mas mesmo assim a água fica bem quente e com um fluxo muito bom de água. Silencioso e com ótima temperatura. Me surpreendeu. Valeu cada centavo. Ricardo Carvalho

Pontos de atenção

Por outro lado, outros consumidores criticam a fixação do chuveiro na parede, além de dificuldade na troca de temperatura:

O chuveiro é grande e esquenta bem, mas peca na mudança da temperatura que é muito duro para mudar e o chuveiro fica meio solto na parede porque é grande e fica meio desestabilizado. Não gostei muito da compra. Virginita R.

Ele mantém uma boa temperatura, mas não fica totalmente fixo na parede, o que o faz mexer um pouco. Além disso, o seletor de temperatura é um pouco duro. Devido a isso, é necessário segurar o aparelho com uma mão enquanto se ajusta a temperatura com a outra. A força da água é boa, mas poderia ser mais forte. Alexandre

Na descrição do produto diz que tem pressurizador embutido, porém a vazão da água deixa a desejar, igual a um chuveiro comum. Natália Felicio

