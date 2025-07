Chuvas intensas em Pequim deixam pelo menos 30 mortos e deslocam milhares

Por Liz Lee e Xiuhao Chen

PEQUIM (Reuters) - O clima extremo matou pelo menos 30 pessoas em Pequim depois que uma chuva equivalente a um ano caiu em menos de uma semana, forçando a realocação de mais de 80.000 pessoas, danificando estradas e cortando a energia e as comunicações em mais de 130 vilarejos.

Centenas de voos e vários serviços de trem sofreram atrasos ou foram suspensos quando as tempestades atingiram o pico na noite de segunda-feira, ampliando os recursos de gerenciamento de desastres da capital e levando alguns especialistas a chamar a cidade de uma "armadilha" para chuva.

A maior parte da chuva convergiu para o norte montanhoso de Pequim, perto da Grande Muralha, com pelo menos 28 mortes registradas no distrito de Miyun e duas em Yanqing, informou a Xinhua. A agência de notícias estatal não informou quando ou como as mortes ocorreram.

"A inundação veio em um instante, você simplesmente não tinha proteção", disse Zhai, 33 anos, que administra uma mercearia em Miyun, agora uma zona de desastre em meio a pontes desmoronadas, carros mutilados e tubulações destruídas.

Ela mostrou à Reuters as marcas deixadas para trás quando as águas da enchente recuaram. Elas chegaram a 1,5 metro, submergindo sua loja por horas e arruinando seus estoques de alimentos e bebidas.

Liu, proprietária de um restaurante próximo, estava à beira das lágrimas enquanto olhava para os bancos revirados e as mesas cobertas de lama em seu restaurante.

Grandes eletrodomésticos, como geladeiras, ficaram submersos por horas e provavelmente foram danificados, disse seu marido Yang, estimando os danos em mais de 100.000 iuanes (US$14.000).

As fortes chuvas começaram em 23 de julho e atingiram o pico em Pequim e nas províncias vizinhas na segunda-feira, com Miyun registrando chuvas de até 573,5 mm -- níveis que a mídia local descreveu como "extremamente destrutivos". A média anual de precipitação em Pequim é de cerca de 600 mm.

"Pouquíssimos sistemas são projetados para lidar com um volume tão intenso de chuvas em um período tão curto", disse Xuebin Zhang, da Universidade de Victoria, no Canadá, e CEO do Pacific Climate Impacts Consortium.

A topografia local -- montanhas a oeste e ao norte -- "prendeu" o ar úmido e o forçou para cima, ampliando o dilúvio, afirmou ele.

O norte da China, geralmente árido, tem registrado chuvas recordes nos últimos anos, e alguns cientistas associam isso ao aquecimento global.

No verão de 2023, chuvas fortes e inundações mataram pelo menos 33 pessoas em Pequim. As chuvas na cidade de Xingtai, na província vizinha de Hebei, ultrapassaram 1.000 mm em dois dias -- o dobro da média anual.

(Reportagem de Xiuhao Chen e Liz Lee em Pequim e Farah Master em Hong Kong)