Perfume floral de Lancôme faz sucesso com mais de mil vendas; veja opiniões

Se você gosta de perfumes florais e com um toque adocicado, o Guia de Compras UOL encontrou um produto na medida: Idôle Eau De Parfum, de Lancôme.

Com quase 2 mil compras recentes somadas nas opções de 25ml, 50ml e 100ml, o produto está entre os perfumes importados mais vendidos na Amazon.

O que diz o fabricante

Indicado para uso diurno ou noturno

Família olfativa: chipre floral

Notas de topo: bergamota, pera suculenta e pimenta rosa

Notas de coração: rosa e jasmim

Notas de fundo: musk branco, baunilha, patchouli, cedro

O que diz quem comprou

O perfume tem mais de 5,4 mil avaliações na Amazon e recebeu nota média de 4,6 (do máximo de 5). Veja a opinião de quem comprou:

Veio muito bem embalado e com entrega superrápida. Primeira vez que faço uso e simplesmente amei. Possui uma fragrância cítrica e muito duradoura. Não é enjoativo. Ótimo custo-benefício. Com poucas borrifadas tanto nós quanto o ambiente em volta ficaram muito cheirosos. Cristiane

Produto excelente, original, fixação maravilhosa. Podem comprar sem medo, ainda peguei uma promoção top demais. Mariana Veronezi

Só elogios, elegância e realizações, traduz esse perfume. É original. Longa duração, é um perfume que fica, anuncia que você chegou, porém de forma elegante. Maravilhoso. Érica Costa Santos

Pontos de atenção

Como ponto de atenção, algumas pessoas relataram que o perfume, mesmo com fragrância agradável, tem baixa fixação e durou pouco na pele.

É um perfume floral, suave com um cheiro maravilhoso, bom, só achei que não dura muito tempo o cheiro na pele. Mas é um bom perfume. Chegou bem embalado e antes do prazo. Denise Souza

A fragrância é ótima, mas a fixação deixou a desejar. Ana Luiza Souza

Chegou bem rápido, é bem cheiroso. Porém não sei se é a minha pele, mas achei que a fixação não é muito boa. Mas quando passo ele é maravilhoso. Deise Silva Provin

