Campeã olímpica de biatlo é localizada 'sem sinais de vida' após acidente em montanha no Paquistão

A ex-biatleta alemã Laura Dahlmeier, ganhadora de duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno em 2018, foi localizada "sem sinais de vida" após sofrer um grave acidente em uma montanha no Paquistão, informou sua assessoria nesta terça-feira (29), via Instagram.

A equipe de resgate, que a localizou desde um helicóptero, mas não conseguiu alcançar a atleta, "constatou" que Dahlmeier "está, no mínimo, gravemente ferida".

Dahlmeier, de 31 anos, partiu com um companheiro em uma expedição de montanhismo ao Pico Laila, na Cordilheira do Caracórum (norte). Após chegar ao cume, a pouco mais de 6.000 metros, a alemã ficou presa "em um desabamento de rochas", escreveu sua assessoria.

O acidente aconteceu na segunda-feira, a cerca de 5.700 metros de altitude.

Seu companheiro de expedição "abriu imediatamente um chamado de socorro e a operação de resgate foi iniciada imediatamente", continua a publicação.

Mas "por se tratar de uma área isolada, um helicóptero de salvamento só conseguiu chegar ao local do acidente na manhã" desta terça-feira.

Dominante no Mundial de Biatlo de 2017, em Hochfilzen (Áustria), com cinco títulos e uma medalha de prata em seis provas, Laura Dahlmeier foi campeã na velocidade e na perseguição, além de bronze no individual, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang-2018.

Após essa edição dos Jogos, ela encerrou a carreira em 2019, aos 25 anos.

pyv/clp/dam/mb/cb

© Agence France-Presse