Camila Osorio é eliminada na 2ª rodada do WTA 1000 de Montreal

A colombiana María Camila Osorio foi eliminada na segunda rodada do Aberto do Canadá, torneio da categoria WTA 1000 disputado em Montreal, nesta terça-feira (29).

Osorio, de 23 anos, perdeu para a ucraniana Dayana Yastremska, 30ª cabeça de chave, por 3-6, 7-6 (7/5) e 6-2.

A colombiana, 57ª colocada no ranking da WTA, estreou em Montreal no domingo com uma vitória em sets diretos sobre a americana Bernarda Pera.

Em outro jogo, da primeira rodada, a tenista local Leylah Fernandez foi derrotada pela australiana Maya Joint por 6-4 e 6-1, sendo eliminada em sua estreia no Aberto do Canadá.

Leylah Fernandez havia acabado de vencer o torneio de Washington no domingo, o que lhe permitiu subir doze posições no ranking feminino, chegando à 24ª posição.

-- Resultados desta terça-feira do WTA 1000 de Montreal:

- Primeira rodada:

Maya Joint (AUS) x Leylah Fernandez (CAN) 6-4, 6-1

Anna Kalinskaya (RUS) x Ann Li (EUA) 7-6 (8/6), 0-6, 6-3

Caty McNally (EUA) x Alycia Parks (EUA) 6-4, 5-7, 7-6 (9/7)

- Segunda rodada

Veronika Kudermetova (RUS) x Olga Danilovic (SRB/N.29) 6-4, 6-2

Mirra Andreeva (RUS/N.4) x Bianca Andreescu (CAN) não se apresentou

Marta Kostyuk (UCR/N.24) x Markéta Vondrousová (CZE) 2-6, 6-3, 6-2

Daria Kasatkina (AUS/N.15) x Anna Blinkova (RUS) 6-1, 6-4

Jaqueline Cristian (ROM) x Linda Nosková (CZE/N.20) 6-3, 6-4

Dayana Yastremska (UCR/N.30) x María Camila Osorio (COL) 3-6, 7-6 (7/5), 6-2

Emma Navarro (EUA/N.8) x Rebecca Marino (CAN) 6-1, 6-2

bds-ma/aam/am

