Brasileiros na mira: Portugal cria nova polícia e endurece regras de visto

Do UOL, em São Paulo

Portugal oficializou a criação de uma polícia para imigrantes e aprovou novas regras que impactam diretamente a vida de imigrantes brasileiros. A Unef (Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras) poderá deportar estrangeiros, barrar vistos e atuar em aeroportos. A medida, aprovada com apoio da extrema direita, foi sancionada um dia após a votação no Parlamento.

O que aconteceu

Nova polícia dedicada a imigrantes atuará sob comando da PSP (Polícia de Segurança Pública). Unef substituirá o extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, fechado em 2023. As informações são do Diário da República.

A nova força atuará em aeroportos, portos e ruas. De acordo com o decreto, caberá à Unef controlar entradas e saídas do país, fiscalizar permanência irregular e executar deportações.

Unidade também terá poder para conceder vistos na chegada. A Unef assumirá tarefas que antes estavam sob responsabilidade da Aima (Agência para a Integração Migrações e Asilo), como a repatriação.

A polícia poderá realizar blitz para fiscalizar imigrantes nas ruas, segundo o Ministério da Administração Interna de Portugal. Ativistas temem ações semelhantes à batida na Mouraria, quando estrangeiros foram alinhados contra a parede.

Governo justificou a medida com foco em segurança. "Não há liberdade possível sem controle de fronteiras", disse a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia, em um seminário sobre migrações realizado pela PSP.

Organizações alertam para medidas populistas e sem base de dados. "Não se sabe quantos imigrantes estão no país. As mudanças não trazem soluções", criticou Daniel Domingos, da Casa do Brasil, ao jornal português Público.

Impacto sobre brasileiros

Pedido de nacionalidade ficou mais difícil. De acordo com a nova Lei de Estrangeiros, sancionada em 16 de julho — junto com a criação da nova polícia —, para quem fala português, o prazo passa de cinco para sete anos de residência; para os demais, sobe para dez anos, segundo o jornal português Expresso.

Reagrupamento familiar — possibilidade de trazer cônjuge ou filhos para morar legalmente em Portugal — só será possível após dois anos. De acordo com o Expresso, pedido deve ser feito fora de Portugal e só é autorizado a casais com comprovação de vida em comum.

Visto de procura de trabalho será limitado. Passará a valer apenas para "profissões altamente qualificadas" — critério ainda indefinido pelo governo.

Mais de 550 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal. Eles representam 36% dos imigrantes no país, segundo o governo português.

Brasileiros lideram entre os trabalhadores formais. Ainda segundo o governo, mais de 200 mil inscritos na Segurança Social, ficando atrás apenas em agricultura e pesca.

*Com informações de BBC, CNN, Público e Expresso