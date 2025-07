Bombas russas matam 17 pessoas em colônia penal ucraniana

(Reuters) - Um ataque russo com bomba em uma colônia penal no sudeste da Ucrânia matou 17 pessoas durante a noite, segundo as autoridades, horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter dito que reduziria o prazo para Vladimir Putin alcançar a paz.

Dezenas de outras pessoas ficaram feridas no ataque na região de Zaporizhzhia, na linha de frente, segundo o presidente Volodymyr Zelenskiy, que descreveu o bombardeio como "deliberado".

"Os russos não podiam ignorar que estavam atingindo civis naquela instalação", escreveu ele no X.

"E isso foi feito depois que uma posição completamente clara foi expressa pelos Estados Unidos."

Zelenskiy acrescentou que um total de 22 pessoas foram mortas em ataques realizados durante a noite pela Rússia, incluindo uma mulher grávida de 23 anos que morreu em um ataque de mísseis a um hospital em outra região do sudeste.

A Rússia intensificou os ataques aéreos muito além da linha de frente de sua invasão em grande escala, agora em seu quarto ano, à medida que avança no campo de batalha com ganhos contínuos.

Trump, ressaltando sua frustração com Putin, disse na segunda-feira que daria 10 ou 12 dias para que a Rússia fizesse progressos para acabar com a guerra.

Em um comunicado, o Ministério da Justiça da Ucrânia disse que o refeitório da prisão foi destruído e outras partes foram danificadas em um ataque que envolveu quatro bombas aéreas altamente explosivas e feriu 42 pessoas.

A Reuters não conseguiu verificar o relato de forma independente, e não houve comentário imediato da Rússia.

Ambos os lados negam ter civis como alvo em seus ataques, mas milhares de civis foram mortos no conflito, a grande maioria deles ucranianos.

